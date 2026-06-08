シアトル・マリナーズが6月5日、公式Instagramを更新。球団創設50周年を迎える今夏、OBたちが出場するホームランダービーの初開催を発表し、日本人元メジャーリーガーの登場を予告した。

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投稿されたのは、2025年に日米で野球殿堂入りしたイチロー（52）がバッティングする写真に、イベントの詳細が書き込まれたもの。参加者の欄にはイチローの名前を筆頭に、7名のレジェンドたちの名前が刻まれている。開催は現地時間の8月7日（金）、タンパベイ・レイズ戦後に行われ、チケット購入者は試合とホームランダービーのいずれも楽しめるという。

【画像】イチロー、球団イベントのホームランダービー出場へ（画像はシアトル・マリナーズの公式Instagramより引用より引用）

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「ICHIROOOO!!!」「Whaaaaaaaat」「Ichiro will win!!」「ついにIchiro-sanがHRダービーに！楽しみすぎる」といったコメントが寄せられている。