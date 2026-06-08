ポイ活YouTuberが解説！Visa eギフトとWesmo!で最大10.8%還元を得る手順
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ポイ活YouTuberが運営するYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「【6/14まで】セブンでVisa eギフト購入→Wesmo!チャージで最大10.8%還元！神ルートを解説」と題した動画を公開した。動画では、JR西日本が展開するスマートフォン決済サービス「Wesmo!」と複数のキャンペーンを併用し、日常の買い物で最大10.8%の還元を得るための具体的な手順を解説している。
「最終的にWesmo!で支払うと10.8%還元になります」と語るポイ活YouTuber。その高還元を実現するための全7工程を、実際のスマートフォンの操作画面を見せながら丁寧に説明していく。
まず、セブン-イレブンのアプリにnanacoを登録し、そこに高還元ルートを利用して15,000円分をチャージする。動画内では、住信SBIネット銀行の「V NEOBANK」からApple Payを通じてチャージする1.5%還元の方法がおすすめとして紹介されている。
続いて、ポイントサイトの「ハピタス」を経由して「スマホプリペイド」のサイトへアクセスし、「Visa eギフト」を選択してバーコードを表示させる。これをセブン-イレブンの店舗レジで提示し、先ほどチャージしたnanacoで15,000円分を支払う。この際、「払い終わった後に出てくるレシートは必ず持ち帰るようにしてください」と強く注意を促した。
持ち帰ったレシートに記載されているカードナンバーの下19桁をキャンペーンサイトのフォームに入力すると、もれなく500円分のVisa eギフトがもらえるという。さらに、メールで届くVisa eギフトのカード情報を確認し、その番号をWesmo!のアプリにクレジットカードとして登録して15,000円分をチャージする。最後に、全国のスマートコード加盟店でWesmo!を使って決済することで、1周年大還元祭の4%還元が適用され、トータルで最大10.8%の還元が達成される仕組みだ。
Wesmo!のキャンペーンについて、「スマートコード加盟店ならどこでも、ほぼ青天井で4%還元というキャンペーンが開催されていて、かなり熱い」とその魅力を強調している。複数のキャンペーンを組み合わせたこの手法は、期限内に活用することで、日々の買い物を賢く節約するための強力な助けとなるだろう。
「最終的にWesmo!で支払うと10.8%還元になります」と語るポイ活YouTuber。その高還元を実現するための全7工程を、実際のスマートフォンの操作画面を見せながら丁寧に説明していく。
まず、セブン-イレブンのアプリにnanacoを登録し、そこに高還元ルートを利用して15,000円分をチャージする。動画内では、住信SBIネット銀行の「V NEOBANK」からApple Payを通じてチャージする1.5%還元の方法がおすすめとして紹介されている。
続いて、ポイントサイトの「ハピタス」を経由して「スマホプリペイド」のサイトへアクセスし、「Visa eギフト」を選択してバーコードを表示させる。これをセブン-イレブンの店舗レジで提示し、先ほどチャージしたnanacoで15,000円分を支払う。この際、「払い終わった後に出てくるレシートは必ず持ち帰るようにしてください」と強く注意を促した。
持ち帰ったレシートに記載されているカードナンバーの下19桁をキャンペーンサイトのフォームに入力すると、もれなく500円分のVisa eギフトがもらえるという。さらに、メールで届くVisa eギフトのカード情報を確認し、その番号をWesmo!のアプリにクレジットカードとして登録して15,000円分をチャージする。最後に、全国のスマートコード加盟店でWesmo!を使って決済することで、1周年大還元祭の4%還元が適用され、トータルで最大10.8%の還元が達成される仕組みだ。
Wesmo!のキャンペーンについて、「スマートコード加盟店ならどこでも、ほぼ青天井で4%還元というキャンペーンが開催されていて、かなり熱い」とその魅力を強調している。複数のキャンペーンを組み合わせたこの手法は、期限内に活用することで、日々の買い物を賢く節約するための強力な助けとなるだろう。
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