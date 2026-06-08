おとといから商店街や住宅地でクマの目撃が相次いでいる栃木県宇都宮市では、すべての市立小中学校が臨時休校となっているほか、猟友会によるクマの捜索がおこなわれています。

きのう未明、商店街に設置された防犯カメラの映像です。2人の男性の前を勢いよく通り過ぎたのはクマです。その直後にも。

宇都宮市では、おとといから商店街や住宅地でクマの目撃が相次いでいます。

撮影した男性

「一目でまず本当に鳥肌が立ちましたよ」

おととい以降、警察には40件以上のクマの目撃情報が寄せられています。

商店街の店員

「恐ろしい。この街の中に本当にね、びっくり」

きょう午前4時半ごろに最後のクマの目撃情報があった地域では、猟友会のメンバーが見回りをしていました。

栃木県猟友会 宇河支部 稲葉善文さん（70）

「47、8年は猟友会やってるんですけど、イノシシとか猿とかシカとかの経験はこういう街の中であるけど、それ以外はないね。クマなんて全く皆無の状態なので、出ることも想定してない」

記者

「クマは中学校の校庭でも目撃されたということです」

市内中心部でのクマ出没を受けて、宇都宮市はきょう、94あるすべての市立小中学校を臨時休校にしました。あす以降の対応についてはまだ決まっていないということです。