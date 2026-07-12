１１日午後６時頃、岩手県雫石町西根東篠崎の民家で、住人の男性（７０）から「家の土間にクマがいる」と１１０番があった。クマは逃げて男性や同居家族にけがはなかったが、玄関脇の窓ガラス１枚が割られた。県警盛岡西署の発表によるとクマは成獣で、窓ガラスを割って侵入したとみられる。この民家にクマが侵入するのは、７日間で４回目。５日に２回、キャットフードやカブの漬物を食べたほか、１０日にも台所の菓子などを食