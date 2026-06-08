6月7日、タレントの鈴木愛理が自身の公式Xを更新。朝マックのハッシュポテトを5枚重ねて頬張る豪快な姿を披露し、ファンの間で話題となっている。

鈴木は《さっきね、マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！》と投稿。添えられた写真では、ハッシュポテトを5枚重ねて大きく口を開ける姿を公開した。写真を見る限り、一度に口に入っていたのは3枚ほどのようにも見えるが、その後《美味しかった》と完食したことを報告している。

アイドル、アーティストとして第一線で活躍を続ける鈴木だけに、普段のスリムなイメージとのギャップに驚く声が多く上がった。

「近年はSNSを中心に美容やダイエットに関する情報があふれています。ジャンクフードを避けるべきだという意見も見られるなかで、鈴木さんのように好きなものを楽しみながら食事をする姿に好感を抱く人も多かったのでしょう。細身の体型でありながら、食欲に正直なところも支持される理由の一つだと思われます」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《ガリガリのマンジャロ嬢じゃなくて、たくさん食べる女性って素晴らしいよな！》

《ただ細いだけじゃなくて、筋肉ある方が美しいに決まってる》

《私の周りにもマンジャロで痩せた人何人かいたけどもれなくげっそりで不健康そうでした》

といった声があがっている。

「近年は糖尿病治療薬『マンジャロ』を美容目的で使用するケースが話題になるなど、“簡単に痩せること”への関心が高まっています。一方で、鈴木さんは激しいダンスパフォーマンスでも知られています。マンジャロを使った減量が話題になる一方で、鈴木さんには運動や日々の努力によってスタイルを維持しているイメージが強くあります。そのため今回の投稿は、“食べない美しさ”ではなく“食べて動く健康的な美しさ”を象徴する一枚として共感を集めたのではないでしょうか」（前出・芸能ジャーナリスト）

鈴木は2003年、ハロー！プロジェクト内ユニット・あぁ！として『FIRST KISS』でCDデビュー。その後は℃-ute、Buono！のメンバーとして活躍し、2017年6月のハロー！プロジェクト卒業後はソロアーティストとして活動を継続している。2023年にはドラマ『推しが上司になりまして』（テレビ東京系）で連続ドラマ初主演も務めた。

「鈴木さんは今回の投稿後、《ちなみにですがやっぱり一枚ずつ食べるのが1番美味しかったです》と投稿していました。インパクトのある食べ方を披露しつつも、視聴者からさまざまな反応が寄せられることを見越したフォローだったのかもしれません。こうした細やかな気配りも、長年にわたって幅広い層から愛される理由のひとつかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

鈴木のハッシュポテトチャレンジは大きな反響を呼んだ。