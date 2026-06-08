ファミリーマートの公式「X」アカウントが、「白桃香るルイボスティー」と冷凍フルーツ「ドール 白桃」で作る「ぜいたくすぎる白桃ルイボスティー」を紹介しています。

【画像】ひんやりおいしそう… ファミマのドリンクで作る「贅沢すぎる白桃ルイボスティー」

ファミマのドリンク＆冷凍フルーツで作るぜいたくドリンク

「白桃香るルイボスティー」は、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」のペットボトル飲料です。

公式アカウントは、「白桃ルイボスに冷凍のドール白桃を入れてみた。ぜいたくすぎる白桃ルイボスティーの完成！！」とコメント。グラスに氷と「白桃香るルイボスティー」を入れ、「ドール 白桃」をトッピングした様子を投稿しました。

投稿は78万回以上表示され、9000件以上のいいねを集めています。

SNS上では、「おいしそー」「試してみます！」「冷凍白桃をそのまま入れる発想が最高ですね。氷代わりにもなって、最後に果肉まで楽しめるのがうれしい」「気軽におうちでお店のような飲み物ができるのうれしい」という声が上がっています。

実際に試してみた人からは、「田植えの手伝いの時、やってみたら、マジでさっぱりしてて暑い外でおいしかった」とのコメントも寄せられています。

「白桃香るルイボスティー」の人気は高く、「むくみ対策もできておいしくごくごく飲めて0キロカロリー助かります」「無糖、無果汁、ノンカフェイン、0キロカロリーこやつ何もないのにうまい！」「おいしすぎてこればっかり飲んでる」「めちゃくちゃおいしいから永遠に売ってください！お願い！」「バカうまいので飲んでください」「すごくおいしかった、箱で買いたい」と、絶賛するコメントが相次いでいます。

