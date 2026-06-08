ファミリーマートは6月9日から、お弁当を買うと、人気飲料がいずれか1本がもらえるキャンペーンを実施する。

お弁当を買うと「生茶」「健康ミネラルむぎ茶」いずれかの無料引換券がもらえる

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。

今回は「お弁当」全品を対象に、キリン「生茶(600ml)」・伊藤園「健康ミネラルむぎ茶(670ml)」いずれかの無料引換券を「もれなく」プレゼントする。発券期間は6月9日〜6月22日、引換期間は6月9日AM7時〜6月29日。

一例として、「だしじゅわ 唐揚弁当」(537円)や「伝説のすた丼屋監修すたみな丼」(698円)、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」(450円)、「特製ゆずおろしポン酢で食べる!おろしタツタ弁当」(698円)などのお弁当が対象となる。麺類、お好み焼き、グラタン、その他冷凍食品は対象外。

「だしじゅわ 唐揚弁当」(537円)

「伝説のすた丼屋監修すたみな丼」(698円)

「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」(450円)

「特製ゆずおろしポン酢で食べる!おろしタツタ弁当」(698円)