台南の三井アウトレットで熊本のPRイベント 熊本城テーマ くまモン登場／台湾
（台北中央社）南部・台南市の商業施設、三井アウトレットパーク台南で6日、熊本県をPRするイベントが始まった。熊本城をテーマに、ブース展示や熊本県のPRキャラクター「くまモン」との交流企画などを通じ、県の魅力を来店客らに伝えた。
イベントは7日まで。格安航空会社（LCC）のタイガーエア台湾（台湾虎航）と熊本県、熊本空港の運営会社の熊本国際空港が開いた。
台南市の発表によると、同市の葉沢山（ようたくさん）副市長が出席し、黄偉哲（こういてつ）市長のあいさつを代読した。台南と熊本には歴史と文化の深い蓄積や、多様で豊かなグルメ、貴重な文化資産といった多くの共通点があると話した。
また、台湾積体電路製造（TSMC）の熊本進出により産業協力や人材交流、都市交流でも多くのつながりや発展のきっかけが生まれた上に、昨年12月に台南と熊本を結ぶ航空路線の運航が始まり、両地の距離が縮まったと述べた。
開幕式には、熊本県企画振興部交通政策・統計局の受島章太郎局長や熊本国際空港の山川秀明社長、タイガーエア台湾の黄世恵董事長（会長）が出席。くまモンとタイガーエア台湾のPRキャラクター「タイガー・フーちゃん」の共演も行われた。
（編集：田中宏樹）
イベントは7日まで。格安航空会社（LCC）のタイガーエア台湾（台湾虎航）と熊本県、熊本空港の運営会社の熊本国際空港が開いた。
台南市の発表によると、同市の葉沢山（ようたくさん）副市長が出席し、黄偉哲（こういてつ）市長のあいさつを代読した。台南と熊本には歴史と文化の深い蓄積や、多様で豊かなグルメ、貴重な文化資産といった多くの共通点があると話した。
開幕式には、熊本県企画振興部交通政策・統計局の受島章太郎局長や熊本国際空港の山川秀明社長、タイガーエア台湾の黄世恵董事長（会長）が出席。くまモンとタイガーエア台湾のPRキャラクター「タイガー・フーちゃん」の共演も行われた。
（編集：田中宏樹）