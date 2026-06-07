◆ロシアを大国に変えた…ピョートル1世が証明した現場主義

【悩んだら歴史に相談せよ】『リーダーは日本史に学べ』の著者が、舞台を世界へ広げた『リーダーは世界史に学べ』。東京大学・羽田 正名誉教授の監修のもと、世界史に名を刻む35人の言葉から、現代のビジネスに必要な「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く術を解説する。

なぜ「船大工」として泥にまみれたのか？

新規事業を成功に導くリーダーの絶対条件

ピョートル1世（1672〜1725年）は、ロシアのツァーリ（君主）であり、初代ロシア皇帝。ツァーリに即位後、勢力拡大を目指して海軍を創設するとともに、自ら大使節団の一員としてオランダやイギリスなどの海軍先進国を訪問し、造船技術や最新の軍事知識を学んだ。その後、北方の大国スウェーデンとの戦争（大北方戦争）において一進一退の攻防を繰り広げたが、最終的には勝利を収める。この勝利を契機に、首都サンクトペテルブルクを建設し、ロシア皇帝としての称号が認められた。内政面では、中央集権化を目指した行政改革を行い、経済や宗教政策の改革にもとりく組むことで、ロシアの近代化を大きく進展させた。現代のロシアにおいても、ピョートル1世は歴史上の偉人として高く評価されており、尊敬される人物の一人に挙げられる。

ロシアを大国へ導いた「皇帝の汗」

ロシアを近代国家へと飛躍させたピョートル1世。その最大の転換点は、彼が自ら西ヨーロッパへ渡り、一介の「船大工」として現場で修行したことにありました。

当時のピョートル1世には、「イギリスやオランダのような海洋国家から学び、海軍力を強化して国力を拡大する」という明確な目的がありました。現場で泥臭く学んだ知見は、後のロシア海軍創設という大きな成果につながります。結果として、宿敵スウェーデンとの戦争に勝利し、ロシアを世界的な大国へと押し上げたのです。

この「海軍創設」という国家プロジェクトは、現代で言えばまさに「新規事業の立ち上げ」そのものです。未知の領域に自ら飛び込み、汗をかいて得た経験を戦略に落とし込む――。この姿勢は、時代を超えて現代の経営者にも重要な示唆を与えてくれます。

既存事業の「成功体験」という壁

多くの経営者は、既存事業において輝かしい実績を築いてこられました。自社の主力事業については誰よりも精通し、現場の呼吸も深く理解されているはずです。

しかし、新規事業において、これまでの成功体験は必ずしも通用しません。新しい分野に挑むとき、経営者もまた一人の「素人」に戻ります。業界の構造、顧客の性質、現場のオペレーションなど、未知のことばかりなのが当たり前です。

ここで「詳細は現場に任せればよい」と丸投げしてしまうと、トップと現場の間に深刻な温度差が生じます。「自ら学ぼうとしないリーダーは、正しい方向を示すことができない」。これは、新規事業が失敗に終わる大きな要因の一つです。そこで、現場を深く知ることで成功を掴んだ、現代の事例を2つご紹介します。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）