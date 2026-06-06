新型「ハイラックス」の最上級グレードとは！

トヨタは2026年5月28日、ピックアップトラック「ハイラックス」をフルモデルチェンジして発売しました。

長年にわたり高い品質と耐久性、信頼性を強みにアウトドアからビジネスまで幅広いシーンを支えてきたハイラックスが、新たな時代にふさわしいデザインと最先端の機能を携えて日本市場に登場しています。

【画像】超カッコいい！ これが「新型ハイラックス」です！（30枚以上）

今回の刷新で最も目を引くエクステリアデザインは、「Cyber SUMO」をキーワードに掲げています。力士の立ち合いから着想を得たフロントビューが特徴で、オーバーフェンダーやグリル、バンパーが一体となった造形により圧倒的な力強さを表現しました。

インテリアは悪路でも車両姿勢を把握しやすい水平基調のデザインとし、独立配置の12.3インチ大型センターディスプレイや操作性に優れたコンソールスイッチ類を採用しています。

パワートレーンは最高出力204馬力、最大トルク500Nmを発揮する2.8リッター直噴クリーンディーゼルエンジンを搭載し、6速ATとの組み合わせで力強い加速と11.9km／L（WLTCモード）の低燃費、高い静粛性を両立。伝統のパートタイム4WDや、駆動力とブレーキを統合制御する「マルチテレインセレクト」を標準装備しています。

ボディは全長5325mm×全幅1885mm×全高1865mmの堂々たるサイズで、最大500kgの積載量を持つフラットな荷台には、積み下ろしをサポートするリアのデッキステップを新設。伝統のラダーフレームは板厚の増加やスポット溶接36カ所の追加により剛性を大幅に強化しました。

また、サスペンションの最適化や電動パワーステアリング、マルチテレインモニターの採用、さらに先進安全機能の拡充により、オフロードの走破性はそのままに、オンロードでも極めて快適な乗り心地と優れた操縦安定性を実現しています。

ラインナップは、標準グレード「Z」（498万800円）と、アクティブギアとしての個性を極限まで高めた最上級フラッグシップモデル「Z “Adventure”（Zアドベンチャー）」（550万円）の2モデルを展開。

いずれも乗車定員は5名で、強靭なディーゼルエンジンとパートタイム4WDの組み合わせによる卓越した走破性は共通ですが、なかでも最上級モデルのZアドベンチャーは標準のZとは一線を画す「魅せるスタイル」へと仕立てられ、数々の専用装備が与えられました。

外観は、専用意匠のフロントロアバンパーガーニッシュやフロントバンパーサイドベゼル、カラードフロントスキッドプレート（シルバー）、サイドモールを装着し、より低重心でワイルドな押し出し感を演出。

足元には引き締まったマットグレー塗装の専用18インチアルミホイールを履くほか、床下に搭載されるスペアタイヤまでスチール製ではなく、車両装着品と同じ専用アルミホイールが贅沢に奢られているのが特徴です。

さらに、ピックアップトラックとしての機能性とカスタム感を高めるデッキ（荷台）の専用装備も非常に豪華なもの。リアビューをマッシブに引き締める「スポーツバー」や、荷台の傷つきを防ぐ「ベッドライナー（アンダーレール）」が最初から標準装備となるほか、重いテールゲートの開閉を劇的に軽くする「テールゲートリフトアシスト（ダンパータイプ）」や専用のテールゲートエンブレムが、フラッグシップにふさわしい特別な佇まいで高い利便性を両立させています。

ボディカラーは、Zと共通の「プラチナホワイトパールマイカ」「シルバーメタリック」「アッシュ」「アティチュードブラックマイカ」に加え、Zアドベンチャーだけの専用色として鮮やかさと力強さを兼ね備えた黄色系の「サルファメタリック」が設定されます。

インテリアは、この特別な外装色にも調和する専用内装色「ミネラル」を採用。シート表皮やドアトリムには上質な合成皮革が用いられ、大型センターコンソールボックスなどには鮮やかなイエローステッチが施されました。

専用色サルファメタリックとミネラル内装の組み合わせによって、Zアドベンチャーは実用的なピックアップという枠を超え、街中でもアウトドアでも主役になれる圧倒的な個性を放つ1台に仕上がっています。