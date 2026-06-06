歌舞伎俳優の中村獅童（53）が、6日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）に出演し、息子たちとの共通の趣味について語った。

少年時代から大のプロレスファンだが、周囲に同じ熱量を持つ友人がいなかったという。「一緒に会場に行く友達が小学生のころはいなかったので、1人で見に行って、入り待ち、出待ちとかして」。ところが、2人の子供もプロレス好きに。「子供がハマって。だから、この年になって、プロレスに行く友達ができた」と素直に喜んだ。

自分の少年時代と違い、今はSNS時代。「子供が好きなプロレスラーとか、インスタグラムでメッセージとか送ると、返事とかが来て。そこから交流が深まって。今、役者よりレスラーの方が友達が多いんじゃないかって」とも話した。

レスラーの友人を家にも招くことがあるという。「悪役レスラーもいらっしゃいますから。“その人が今日、家に来るよ”って言うと、子供はちょっと引き気味ですよね」と明かした。

覆面レスラーは当然、マスクを外して訪れる。子供にとっては、その素顔を知ることになるだけに、獅童は「“学校に行って、そのことだけは友達に言うなよ”って」と、クギを刺していることを明かした。そもそも、家にレスラーが来ることも言わないよう、口止めしているという。

「“家にプロレスラーが来るって言うなよ？パパの友達だからな。お前は関係ないからな？俺は小さい時、その人たちに会いたくて、後楽園ホールのエレベーター前で入り待ち、出待ちしていた。お前らはこうやって会えているけど、当たり前だと思うなよ？誰のおかげだか分かってる？”って」。毎度、息子たちには厳しく指導していることを明かしていた。