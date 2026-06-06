本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した。打線の援護なく4勝目はならなかったが、チームの勝利に貢献した。

佐々木は初回からエンジン全開。トラウトとメックラーを三振に斬ると、2回にはメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キロ）もマークした。

7回2安打無失点で10奪三振はメジャー自己最多。打線の援護なく今季4勝目はならなかったが、降板から34分後の9回裏にフリーマンのサヨナラ本塁打でチームは勝利を収めた。

ドジャースとフリーマンは共同でインスタグラムを更新。「フレディ・フリーマンとサヨナラ勝ち（本塁打）。まさに名場面」として、写真や動画を公開すると、米国ファンの視線を集めた。

「完璧な写真」

「サヨナラ勝ち大好きだよ、フレディ！！！」

「リーグで一番勝負強い選手」

「みんなフレディを信じてた！！！」

「でかした！！！」

「ミスター・サヨナラ男」

「チームにヒーローが必要な時、そこにはいつもフレディがいる。400本塁打のカウントダウンだ」

佐々木は今季3勝3敗、防御率は4.03となっている。



（THE ANSWER編集部）