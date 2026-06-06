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【意外と知らない】証券会社が利付国債を個人に売らない理由。知られざる業界の裏側に迫る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【日本国債】個人は利付国債買えない？扱っている証券会社がない？業界の裏側」と題した動画を公開した。なぜ個人向けに利付国債が積極的に販売されないのか、その驚きの理由を解説している。



動画内で、証券会社が個人向けに利付国債を扱わない最大の理由を「証券会社が儲からないから」と断言。株とは異なり、債券取引には手数料という概念がなく、取引価格に証券会社の取り分を含める仕組みになっている。10年国債の場合、機関投資家のように10億円規模の取引を行って初めて約40万円の取り分が発生する。しかし、個人投資家が10億円購入することは極めて稀であり、仮に1000万円分購入しても取り分はわずか4000円にしかならず、「当然赤字になってしまいます」とシビアな現実を語った。



また、過去には「課税玉」と「非課税玉」という制度上の問題もあったと指摘。機関投資家などの金融法人は基本的に非課税だが、個人は利子所得として課税されるため市場が分断されていた。非課税玉を個人向けに変更する手続きに多大な手間とコストがかかることも、販売に消極的になる要因だったという。



こうした課題を背景に、個人向けに販売しやすい商品として2003年に登場したのが「個人向け国債」である。証券会社にとって大きな儲けにはならないものの、解約しやすい仕組みにすることで、他のリスク商品へ繋げる「ドアノック商品」として普及していったと結論づけた。知られざる債券市場の裏側と、証券会社のビジネスモデルが垣間見える内容となっている。