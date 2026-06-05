7月3日のパドレス戦で「ONE PIECE Night」を実施

“高額”ぶりにファンの悲鳴が飛び交っている。ドジャースは7月2日（日本時間3日）、ドジャースタジアムでのパドレス戦で「ONE PIECE Night」を実施する。来場者特典として、麦わら帽子に加えて限定版カードも配布されることが決まり、チケット価格が上昇。ファンは「なんてこった」と頭を抱えている。

ドジャースの球団公式X（旧ツイッター）は6月4日（同5日）、本拠地で開催される「ONE PIECE Night」で、来場者に限定版のカードを配布することを発表。ドジャースのユニホームを着た主人公のモンキー・D・ルフィが、バットを構えた特別な逸品となっている。

気になるのはチケット価格だが、球団発表以降、6月5日午前11時半時点で最低価格は376ドル（約6万円）。当初はドジャースのマークが入った麦わら帽子のみ配布される予定だったが、記念カードも仲間入りしたことで、ファンの注目を集めているようだ。

この価格に米ファンは不満気な様子。SNS上には「最安値で376ドルだと？ マジかよ」「入場料で（100ドル札）4枚とは」「マジでジョークだろ」「最初の価格はいくらだった？ 飛び込みで370ドルは尋常じゃないぞ」「300ドル（約4万8000円）に値しない」などの嘆きの声が数多く寄せられていた。（Full-Count編集部）