【DA-126 コスモバトルスX-02】 6月5日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：19,800円

タカラトミーは、「ダイアクロン」シリーズより「DA-126 コスモバトルスX-02」を11月下旬に発売する。価格は19,800円。6月5日より予約受付が開始される。

コスモバトルスX-02は、メインブースター、機動ブースターユニット等、高出力と高機動のユニットを複数備えた宙間重戦闘マシン。バトルスX-01、バトルスX-03と共に宙域での戦闘に特化した宇宙機動仕様のダイアバトルスX-1を構成する。機体基部のLランチャーにはダイアバトルスX-1用のアームユニットを最大2対搭載可能。搭載した各アームのユニットはコスモバトルスX-02機の装備武装としても運用可能であり、各種火器攻撃、ドリル強襲攻撃等の基本攻撃はもちろんのこと、メックモードへ移行することで、アームユニットを駆使した、より複雑な重機動攻撃を繰り出すことが可能となる。全長は約235mm。

(C) ＴＯＭＹ

※画像は試作品のため、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

※この商品には「DA-126 コスモバトルスX-02」が1セット入っています。