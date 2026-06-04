台風6号の接近に伴い、各地で大雨や暴風への警戒が呼びかけられるなか、ゲオの公式Xが発信した利用者へのメッセージがSNSで大きな反響を呼んでいる。

【写真】「こういう会社は信用できる」称賛が相次いだゲオの神対応

話題になっているのは、ゲオが公式Xで投稿した台風に関するお知らせだ。

《台風6号の影響により、各地で外出困難な状況が予想されます》としたうえで、《レンタル品のご返却に際しては、くれぐれも身の安全を優先し、安全が確認出来てからご返却にお越しください》と呼びかけた。

さらに、返却が遅れた場合についても、《ご延長料金に関しては事情に応じた対応を致します》と説明。利用者に対し、返却期限よりもまず安全を優先するよう求める姿勢を示した。

この投稿はX上で拡散され、

《こういう会社は信用できる》

《素晴らしい対応》

《神対応。余裕すら感じる》

《こういう時に企業の本質が出る》

など称賛の声が相次いだ。

一方、台風接近を受けたSNS上では以前から、

《不要不急の外出を控えろと言われるのに普通に出勤》

《台風でも通常勤務なのが当たり前になっている》

《休講にならない大学もある》

など、企業や学校の対応への不満の声も相次いでいた。なかでも東京理科大学については、通常通り授業を実施することについての投稿が拡散され、《理科大は休講にならないのか》《台風で休講になりたい人が選ぶべき大学ではない。ってポスターあったしな》といった声も見られた。

そうしたなかで、利用者に対して「身の安全を優先してください」と呼びかけたゲオの投稿には、

《こういう企業が増えてほしい》

《結局こういう会社が信頼される》

と共感の声が集まっている。

近年は大型台風や豪雨による交通機関の乱れが頻発し、企業や組織の対応が注目される機会も増えている。そんななか、「返却は後でいいので安全を優先してください」と呼びかけたゲオの投稿は、多くのユーザーに好意的に受け止められたようだ。