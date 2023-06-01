シャオミ・ジャパンは、Androidスマートフォン「Xiaomi 17T Pro」と「Xiaomi 17T」を、本日4日に発売する。価格は「Xiaomi 17T Pro」が11万9800円～、「Xiaomi 17T」は8万9980円～。

「Xiaomi 17T」シリーズは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムや、5倍光学望遠カメラを備えるAndroidスマートフォン。業界で初めて独TÜV Rheinlandによる4つのアイケア機能認証を取得したディスプレイも搭載する。

Xiaomi 17T Pro（画像は開発中のもの。日本発売モデルにはFeliCaが搭載されている）

「Xiaomi 17T Pro」の大きさは、約162.2×77.5×8.25mmで、6.83インチのディスプレイを搭載する。重さは約219g。チップセットは、メディアテックの「Dimensity 9500」、バッテリーは7000mAhを備える。

また、「Xiaomi 17T Pro」はFeliCa（おサイフケータイ）に対応するほか、発売開始後のOTAアップデートで、アップルの「AirDrop」と直接連携できる。

「Xiaomi 17T Pro」の価格は、256GBモデルが11万9800円、512GBモデルが13万9800円。7月21日までの期間中は、早割価格として6000円引きで購入できる。

Xiaomi 17T

一方、「Xiaomi 17T」は、6.59インチディスプレイを搭載したスマートフォン。大きさは約157.6×75.2×8.17mm、重さは約200g。チップセットには、メディアテックの「Dimensity 8500-Ultra」を搭載し、バッテリーは6500mAhを備える。

「Xiaomi 17T」の価格は、256GBモデルが8万9980円、512GBモデルが10万9800円。7月21日までの期間中は、早割価格として5000円引きで購入できる。

さらに、同じく7月21日までの期間、公式サイトと直営店では学生割引として2000円クーポンが配布される。加えて、公式サイトと直営店、Amazon.co.jp、楽天市場では、旧機種を下取りに出して「Xiaomi 17T」シリーズを購入すると2000円の下取りボーナスが進呈される。

また、後払い決済サービス「アトカラ」を利用し、6月14日までの期間中に累計5万円以上購入すると、先着順で一律1万円のキャッシュバックが受けられる。

これらの特典をすべて適用すると、「Xiaomi 17T Pro」が実質9万9800円～、「Xiaomi 17T」が実質7万980円～で購入できる。

全特典適用時の実質価格 項目 Xiaomi 17T Pro Xiaomi 17T 価格（256GBモデル） 11万9800円 8万9980円 早割価格 -6000円 -5000円 下取りボーナス -2000円 学生割引 -2000円 キャッシュバックキャンペーン（～6月14日） -1万円 実質価格 9万9800円 7万980円

そのほか、6月30日までに購入するとメーカー保証が2年に延長される。加えて、同時発売の「Xiaomi Watch S5 46mm」や「Xiaomi Buds 6」が3000円割引で購入でき、Xiaomi Careの2年プランが1万円割引の実質1年プラン価格で加入できる同時購入キャンペーンも7月21日まで開催する。

主なスペック 製品 Xiaomi 17T Pro Xiaomi 17T 大きさ 約77.5×162.2×8.25mm 約75.2×157.6×8.17mm 重さ 約219g 約200g リアカメラ ライカトリプルカメラシステムLEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.67-3.0/15-115 ASPH.約5000万画素広角カメラ：Light Fusion 950センサー、光学式手ブレ補正（OIS）約5000万画素5倍望遠カメラ：光学式手ブレ補正（OIS）約1200万画素超広角カメラ ライカトリプルカメラシステムLEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-3.0/15-115 ASPH.約5000万画素広角カメラ：Light Fusion 800、光学式手ブレ補正（OIS）約5000万画素5倍望遠カメラ：光学式手ブレ補正（OIS）約1200万画素超広角カメラ フロントカメラ 約3200万画素広角カメラ ディスプレイ 約6.83インチ、1.5K（2772×1280）、有機EL（AMOLED）、最大144Hzリフレッシュレート、Xiaomi Vision Care対応 約6.59インチ、1.5K（2772×1280）、有機 EL（AMOLED）、最大120Hzリフレッシュレート、Xiaomi Vision Care対応 バッテリー 7000mAh100W Xiaomiハイパーチャージ、100W PPS充電規格対応、ワイヤレス充電 6500mAh67W Xiaomiハイパーチャージ、50W PPS充電規格対応 チップセット MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 8500-Ultra メモリー／ストレージ 12GB＋256GB、12GB＋512GB 防水・防塵 IPX8/IP6X OS Android 16（Xiaomi HyperOS 3） SIM デュアルSIM（nano SIM＋nano SIM、nano SIM＋eSIM、eSIM＋eSIM） NFC 対応 FeliCa 対応 非対応 Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Bluetooth Ver.6.0 生体認証 ディスプレイ指紋認証、顔認証