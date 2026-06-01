猫が『猫パンチ』をするときの理由とは？

1. 「やめてほしい！」という気持ちを伝えている

猫パンチは、必ずしも「本気で怒っている攻撃」とは限りません。むしろ多いのは、「それ以上はイヤです」という軽い警告です。

たとえば、長く抱っこされたときや、お腹を触られたときに「パシッ」と手が飛んでくることがありますよね。猫からすると、「もう十分」「そこは苦手なんだけど…」と伝えている感覚に近いのです。

このときの猫は、耳を少し横に向けたり、しっぽをバタバタ動かしたりすることが多めです。嫌がるサインを見逃したまま触り続けると、猫パンチがエスカレートして噛みつきにつながる場合もあります。

「急に叩かれた！」と驚くこともありますが、その前に猫は小さなサインを何度も出しているケースが少なくありません。

2.遊びモードでテンションが上がっている

猫パンチには、「遊びの延長」として出るものもあります。

子猫や若い猫によく見られますが、おもちゃを追いかけている最中や、飼い主の手足にじゃれついているときに、軽くパンチしてくることがあります。

これは狩りの練習のようなもので、もともと猫は獲物を前足で押さえて動きを止める習性を持っています。そのため、動くものを見ると反射的に前足が出やすいのです。

ソファの陰から突然「パシッ」と飛び出してくる姿に、「待ち伏せしてたの！？」と笑ってしまう飼い主さんも多いでしょう。

このタイプの猫パンチは、爪を出していなかったり、すぐ逃げたりするのが特徴です。表情も比較的リラックスしていて、攻撃的な空気感はあまりありません。

ただし、子猫のうちから人の手で遊ぶ習慣がつくと、大人になってから本気噛みや強い猫パンチにつながることもあります。

遊ぶときは猫じゃらしなどのおもちゃを使い、「手は獲物ではない」と覚えてもらうことが大切です。

3.驚きや不安で反射的に出てしまう

猫は警戒心が強いため、びっくりした瞬間に反射的に猫パンチが出ることもあります。

たとえば、寝ているところを急に触られたときや、後ろから突然声をかけられたときです。「何！？」という驚きから、とっさに前足が動いてしまうのです。

とくに知らない来客が来た日や、大きな音がしたあとなどは神経が敏感になりがち。普段は穏やかな猫でも、少しピリピリしやすくなります。

動物病院で診察中に猫パンチが出るのも、怖さや緊張から身を守ろうとしている場合がほとんどです。

体を使って気持ちを表現する猫ですので、「なぜ叩いたのか」を背景ごと考えてあげることが大切なのです。

猫パンチするときの気持ちの見分け方と対処法

猫パンチの意味を見分けるには、「前後の様子」を観察することがポイントです。

たとえば、耳が後ろに倒れている、瞳孔が大きく開いている、しっぽを強く振っている場合は、不快感や警戒心が高まっている可能性があります。このときは無理に触らず、少し距離を置いて落ち着かせてあげましょう。

一方で、軽くパンチしたあとにそのまま遊び続けたり、お腹を見せたりするなら、遊び気分のことも多めです。

大切なのは、「猫パンチ＝悪いこと」と決めつけないこと。叱ったり大声を出したりすると、猫はさらに不安になり、飼い主との信頼関係が崩れることがあります。

もし頻繁に猫パンチが出る場合は、触り方や距離感が合っていないサインかもしれません。猫が「今は触ってほしい」「そろそろやめてほしい」と感じるタイミングを少しずつ覚えていくと、お互いにストレスが減っていきます。

まとめ

猫パンチには、「イヤ」「遊びたい」「びっくりした」など、さまざまな感情が込められています。見た目は同じ動きでも、そのときの表情やしっぽ、状況によって意味は大きく変わるのです。

最初は「急に叩かれた！」と戸惑うかもしれませんが、猫の行動をよく観察していくと、「今は触られたくなかったんだな」「遊びに誘っていたのかも」とわかるようになります。

猫パンチも単なる攻撃ではなく、大切なコミュニケーションのひとつとして受け止めてあげましょう。

気持ちを理解しながら接していくことで、愛猫との距離はきっと今よりもっと縮まっていくはずです。