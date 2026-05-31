犬は「怖かった記憶」を強く覚えている

愛犬と暮らしていると、「もしかして、あの時怖い思いをさせてしまったかも……」と、不安に襲われる瞬間はありませんか。強く叱ってしまったり、イライラした態度で接してしまったりすると、大切に思っているからこそ、後から罪悪感に襲われることもあるでしょう。

犬は人間の言葉を話せませんが、人の感情や空気感を敏感に感じ取れる動物です。だからこそ、飼い主の何気ない行動や態度が“強い恐怖”として記憶に残ってしまうこともあります。

この記事では、犬に精神的苦痛を与えてしまう飼い主の絶対NG行為や精神的にストレスを感じているサイン、さらに信頼を取り戻す方法をみていきましょう。

犬に精神的苦痛を与える『絶対NG行為』５選

まずは、犬に精神的苦痛を与えてしまう飼い主がやってはいけない行動を紹介します。トラウマになってしまうこともあるので注意しましょう。

1.感情的に大声で怒鳴る

犬は“大きい声”そのものに恐怖や不安を抱きやすい動物です。特に、負の感情を込めて大声で怒鳴られたり、威圧的な口調で上から怒鳴られたりすると、「この人が怖い」「これからどうなってしまうのだろう」と強い不安を覚えてしまいます。

感情的に怒鳴っても、犬は叱られている内容を理解できません。むしろ「怖い」という気持ちに支配され、信頼関係が崩壊する恐れもあるので気をつけましょう。

2.嫌がる犬を無理やり押さえつける

嫌がっている犬に無理やり触れたり、抱っこしたり、苦手なお世話を行うために無理やり押さえつけたり……。こうした行動は、犬に強いストレスを与えてしまいます。

「しつけのため」「お世話のため」だと飼い主が考えていても、その気持ちは犬に正しく伝わらない可能性があります。むしろ「この人は怖い」「不安だ」と思わせてしまい、恐怖だけが印象に残ってしまうので、トラウマになる恐れがあります。

3.犬の「寂しい」を無視し続ける

愛犬からの「寂しい」サインに気付いていますか。じっと見つめてきたり、前足で触れてきたり、遠吠えのように声を出したりと、さまざまな方法で犬は「寂しいよ」「かまって」と訴えてきます。

長時間、愛犬からのアピールを無視し続けていると、犬は強い不安を抱くようになり、次第に飼い主に対し、諦めに似た感情を抱くようになることも。

4.苦手なことを強要する

犬も人間と同様、得意なことや不得意なこと、好きなことや嫌いなことは、その犬によって違います。苦手なことを強要してしまうと、余計に苦手意識や恐怖心が強まってしまうので、注意が必要です。

怖がる音に慣れさせようと無理やり聞かせたり、臆病な犬を犬や人が多い場所に無理やり連れて行ったりすると、その出来事がトラウマになることもあるのでやめましょう。

5.イライラした態度をあからさまに出す

犬は、人の声のトーンや表情、行動から感情を読み取ることに長けています。それゆえ、飼い主や家族のイライラした様子を敏感に感じ取ってしまうのです。

イライラした様子の飼い主を見ると、犬は強い不安に襲われます。こうした出来事が重なれば、家が“安心できる場所”ではなく、“緊張感を持って過ごす場所”になってしまいます。不機嫌な態度はあからさまに出さないよう気をつけてください。

犬が精神的ストレスを感じているサインは？

犬が精神的にストレスを感じているとき、どのような行動や仕草をみせるのでしょうか。以下の様子が見られたら、愛犬が強い不安や恐怖を感じているサインです。

同じ場所を執拗に舐めたり噛んだりする ブルブルと小刻みに震える 体を小さく丸め込む 頻繁にあくびする 自分の鼻を舐める 視線を合わせてくれない 体を硬直させてこわばった表情を見せる 攻撃的/無気力になる 食欲や気力が落ちる

他にも、以前に比べて問題行動が増えたり、飼い主の動きにビクッと怯えるような様子を見せている場合は、信頼関係が崩れかかっている疑いがあります。次のトラウマを克服する方法を参考に、愛犬のペースを尊重しながら信頼関係を取り戻していきましょう。

トラウマを克服して信頼関係を取り戻すためにできること

もし「怖がらせてしまったかも」と感じても、自分を責め続けるのではなく“これからどう関わるか”を考えましょう。

まずは、愛犬と接するときは、常に穏やかでゆったりとした話し方や動き、声のトーンを意識してください。その際、表情もなるべく柔らかい笑顔で接しましょう。

また、飼い主の存在に緊張している様子を見せる場合は、無理に距離を縮めようとせず、愛犬が安心できる距離感や自分から近づいてくるまで待つことを心がけてください。無理に近づいてしまうと、余計に怖がらせてしまいます。

しつけはちゃんとしなくてはと思うかもしれませんが、しつけは叱るのではなく、褒めて伸ばすことを意識しましょう。「ダメ」と大声で怒鳴るのではなく、できたことに注目し、「すごいね！」「いい子だね！」と褒める頻度を増やします。すると、飼い主に対する恐怖心が和らぎ、愛犬からの認識が少しずつ変わり始めるでしょう。

まとめ

愛犬と暮らしていると、自分の対応に後悔する日もあるでしょう。しかし、その不安は大切に思っているからこそ生まれるものです。

犬は、毎日の関わりの中で少しずつ安心を積み重ねていきます。今回の記事を参考に、愛犬への自分の接し方を見直し、「一緒にいると安心できる人」になれるよう努めましょう。

(獣医師監修：葛野宗)