Âà¶Ð¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ¡¢ÃË½÷Æ±¤¸¤Ë¡¡Æü¹Ò»Ò²ñ¼Ò¤¬±¿ÍÑ¸«Ä¾¤·
¡¡Æü¹Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¡ÖJAL¥°¥é¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤¬¡¢Âà¶Ð»þ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¤ËÀÊÌ¤Çº¹¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿±¿ÍÑ¤ò²þ¤á¡¢ÃË½÷°ìÎ§¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬31Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Ï¿¦¾ì¤Ç¤ÎÀÊÌ¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼±¼Ô¤Ï¡Ö´ë¶È¤ÏË¡¤Î¼ñ»Ý¤òÆ§¤Þ¤¨Ê¿Åù¤Ê¸ÛÍÑ´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£²þÄê¤ÏÂÅÅö¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2017Ç¯È¯½Ð¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢½÷À¤Ï¸á¸å9»þ°Ê¹ß¡¢ÃËÀ¤Ï¸á¸å11»þ°Ê¹ß¤ÎÂà¶Ð¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë´Ø¤·²ñ¼ÒÂ¦¤Ï¡¢05Ç¯¤ËÊ¡²¬¶õ¹Á¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤òµó¤²¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¼Ò°÷¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÃËÀ¼Ò°÷¤Ï¡¢ÉÔ¹çÍý¤Êº¹ÊÌ¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤¿¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë²ñ¼Ò¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢µ¬ÄêÊÑ¹¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼Âå»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸á¸å9»þ°Ê¹ß¤ÎÂà¶Ð¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£