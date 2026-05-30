©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©ABC-A・東映アニメーション

31日（日）あさ8時30分放送の『名探偵プリキュア！』に『名探偵コナン』のみんなが登場！この度、先行場面カットが到着した。

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5月31日（日）放送第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」のあらすじ公開！

宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会の展示を任されたジェット先輩といっしょに、準備を手伝うあんなとみくる。目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、突然館内でさわぎが起き、「12時のわすれもの」が消えてしまう事件が発生する。

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展覧会の準備を中断してキュアット探偵事務所に戻るジェット先輩から、事件の解決を託されるあんなとみくる。怪盗団ファントムの仕業だと考えたふたりは、ガラスの靴をどうやって持ち出したのか調査するものの、全く手がかりが見つからず――。

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ABCテレビ『名探偵プリキュア！』は、毎週日曜あさ8時30分から放送中。