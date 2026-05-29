ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月30日よりTVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーションイベントを開催する。

イベントでは、超没入型ウォークスルー・アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～」に加え、コラボグッズ、コレボメニューなどが展開。グッズはパーク来場者限定で購入可能となっている。

今回展開されているグッズは、幅40cm・高さ32cmサイズのミミックのクッション（5,200円）やフリーレンが劇中で着ていた衣装を再現したジャケット（9,900円）など。他にも、フリーレンとフェルンの杖をモチーフとしたヘアピン（1,900円）、フリーレンが描かれたステンレスタンブラー（3,200円）などがラインナップされている。

本稿では一足先に会場で販売されるグッズを確認できたので、そのフォトレポートをお届けする。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

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