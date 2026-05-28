シャオミ・ジャパンは、最新Androidスマートフォン「Xiaomi 17T」を6月4日に発売する。

本稿では、Xiaomi 17Tのクイックフォトレビューをお届けする。

外観

Xiaomi 17Tは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したミドルハイモデル。大きさは約75.2×157.6×8.17mm、重さは約200g。

ディスプレイは、約6.59インチ1.5K（2772×1280）のAMOLEDディスプレイ。リフレッシュレートは最大120Hz。昨年の「Xiaomi 15T」から小型化し、片手でも操作しやすい大きさとなった。上位モデルと同じく、アイケア機能「Xiaomi Vision Care」に対応する。

SIMは、nanoSIMとeSIMに対応する。

カメラ

Xiaomi 17Tは、約5000万画素の広角カメラ、約5000万画素の5倍望遠カメラ、約1200万画素の超広角カメラのトリプルカメラを搭載する。

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インターフェイス

チップセットはメディアテックの「Dimensity 8500-Ultra」。バッテリー容量は6500mAh。67W急速充電や50WのPPS充電に対応する。おサイフケータイには対応しない。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約75.2×157.6×8.17mm 重さ 約200g リアカメラ ライカトリプルカメラシステムLEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-3.0/15-115 ASPH.約5000万画素広角カメラ：Light Fusion 800、光学式手ブレ補正（OIS）約5000万画素5倍望遠カメラ：光学式手ブレ補正（OIS）約1200万画素超広角カメラ フロントカメラ 約3200万画素広角カメラ ディスプレイ 約6.59インチ、1.5K（2772×1280）、有機 EL（AMOLED）、最大120Hzリフレッシュレート、Xiaomi Vision Care対応 バッテリー 6500mAh67W Xiaomiハイパーチャージ、50W PPS充電規格対応 チップセット MediaTek Dimensity 8500-Ultra メモリー／ストレージ 12GB＋256GB、12GB＋512GB 防水・防塵 IPX8/IP6X OS Android 16（Xiaomi HyperOS 3） SIM デュアルSIM（nano SIM＋nano SIM、nano SIM＋eSIM、eSIM＋eSIM） NFC 対応 FeliCa 非対応 Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth Ver.6.0 生体認証 ディスプレイ指紋認証、顔認証