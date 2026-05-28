この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【徹底解説】夏のシルバーアクセサリー完全ガイド！40代50代が垢抜ける重ね付け #40代ファッション #レスブリス #アクセサリー #ジュエリー #プチプラファッション #アラフィフファッション」を公開した。本動画では、夏のシンプルなコーディネートを格上げするシルバーアクセサリーの選び方と重ね付けのコツを紹介している。



動画は2つのリアルな夏コーデを中心に展開する。ゆかりんさんはシルバーアクセサリーについて「メンズジュエリーみたいなごつめなイメージ、かっこいい系のイメージになっちゃう」と、大人の女性が抱きがちな悩みに言及しつつ、「エレガントさ、カジュアルさも取り入れながら」合わせるコーディネートを提案している。



最初のスタイルは、黒のロングワンピースを主役にしたコーディネート。首元には短めの「メタルビーズマルチウェイロングネックレス」と長めの「シュプールレザーネックレス」を重ね付けしている。「短いものプラス長いものを組み合わせるとすごくバランスが取れたレイヤードになる」と語り、ホワイトレザーが顔回りを華やかに見せるポイントを解説。手元には「プリュムフェザーリング」や「ダブルパールフィンガーリング」などを重ね、マグネット式で着脱が簡単な「マグネティックチェーンブレスレット」も取り入れている。



続いて、ピンクのノースリーブTシャツと白のフレアスカートを合わせたカジュアルなコーディネートを披露。二の腕が気になる際のアドバイスとして、大判のストールを肩掛けしてカバーするテクニックを紹介している。アクセサリーは、大ぶりの「シンプルフープピアス」に加え、首元には新作の「ロゴネックレス」や「ターコイズビーズネックレス」など長さの異なる3本を重ね付けしている。ターコイズについて「ネイティブ味を消してます」と語り、大人の女性が気兼ねなく使えるデザインの魅力を伝えている。手元にはフリーサイズのリングを複数の指に散りばめ、細身の「リッセバングル」でスッキリとまとめている。



薄着になり、コーディネートがシンプルになりがちな夏の季節。紹介されたシルバーアクセサリーの取り入れ方や重ね付けのバランスは、日々の装いに華やかさとこなれ感をプラスするための大きなヒントになりそうだ。