《NEW》今日のご褒美は【セブン-イレブン】で決まり♡「抹茶スイーツ・アイス」をチェック

【セブン-イレブン】では、抹茶を使ったスイーツやアイスが続々と登場しています。今回は、おうち時間のご褒美にもぴったりな和菓子やアイスをピックアップしてご紹介。

抹茶クリーム入りわらびもち

わらびもちで抹茶クリームと黒蜜ソースを包んだ「ぷるもちきなこわらびもち 抹茶クリーム」。わらびもちにはきなこがたっぷりとまぶしてあり、見た目からも和の雰囲気を楽しめるビジュアルになっています。和スイーツでほっとひと息つきたいときにおすすめの一品です。

和洋ミックスのスイーツに注目

つぶあんと抹茶ホイップクリームをどら焼生地でサンドした「雲どら つぶあん & 抹茶ホイップ」。雲のようにふんわりとした見た目の生地が印象的で、その食感も気になるところ。自分へのご褒美として選んでみてはいかが？

ひんやりパフェも見逃せない

和カフェ【nana's green tea（ナナズグリーンティー）】の人気メニュー「抹茶白玉パフェ」に着想を得た「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」。nana's green teaのオリジナルブレンド抹茶を使用した、抹茶好きは見逃せない一品です。実食した@iceke361さんによると「もっちりおもち & 甘納豆入りつぶあんが、本格抹茶のすっきりとした苦味と相性抜群」とのこと。ご褒美アイスにぴったりかも。

ワッフルコーンにも隠し味が……

抹茶アイスとミルクアイスを組み合わせた「ワッフルコーン 抹茶ミルク」。隠し味には塩が使われているようです。@iceke361さんはコーンにも注目。「香ばしい黒糖蜜入りのワッフルコーンが和の風味を底上げしてる」とコメントしています。アイスだけでなくコーンにまでこだわりを感じられて、最後の一口まで美味しく食べられそうです。

抹茶好きにはたまらない、セブンの新作スイーツ & アイス、気になったらぜひチェックしてみて。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Aoi.S