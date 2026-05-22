¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡¡Í¥¾¡¤Ë´¿´î¡ªÀ¸³¶¥Õ¥¡¥óÀë¸À¡¡´ÑµÒÀÊ¤Ç´ÑÀï¢ªSNS¤ËÆ°²èÅê¹Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡±Ñ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò(44)¤¬¡¢20Æü¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¤¬¥µ¥Ã¥«ー¤ÎUEFA²¤½£¥êー¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö°ìÀ¸¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¡×¥Õ¥¡¥óÀë¸À¤ò¤·¤¿¡£¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È¤Î·è¾¡Àï¤ò´ÑµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡¢3ÂÐ0¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¤¬¥Áー¥à»Ë¾å2ÅÙÌÜ¡¢¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´¶·ã¤Î¸ÀÍÕ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºß¤ê¤·Æü¤Î¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¡¡Êú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò
¡¡X¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡ªÁª¼ê¡¢¥Áー¥à¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª44Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ£¤ï¤¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Éé½ý¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥Ð¥«¥ë¡¦¥«¥Þ¥éÁª¼ê¤Î¥Áー¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤â¾Î¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö°ìÀ¸¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖVTID(Villa Til I Die)¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï»î¹çÁ°¤ËÁª¼ê¤Î¹µ¼¼¤òË¬¤ì¡¢·ãÎå¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë