16日（土）、大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ ファイナル GAME2が行われ、横浜アリーナにてサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが対戦。大阪Ｂがセットカウント2-3で勝利し、勝負の行方はGAME3へともつれ込んだ。

そのGAME2で大阪Ｂのトーマス・サムエルボHCはミドルブロッカーに山内晶大に代えて西川馨太郎を先発で起用した。

敗れたGAME1はベンチから見ていた西川。大阪Ｂのミドルブロッカー陣は中々アタックが決まらず苦戦していたが、西川も「しんどそうやな」と感じたという。

その中でのスタメン出場となったが、「自分にある程度は期待してくれると思うんですけど、そんな僕に勝負を委ねてるってわけじゃないと思う」と冷静に捉えた。「だから相手をかき乱せればいいかなぐらいの気持ちで挑みました」と自身の役割を考えていたという。

その中で第1セットのAクイックがいきなりのミスショットに。あのプレーは「ちょっと変わったことがしたかった」そうだが、ただその1本がミスになったことでそこからは「切り替えて思いっきりやろうと。それが逆に良かったかなと思います」と振り切れたという。

2セット目のブロックについては「トスが出てから反応してそんなに手が出ていなかったがたぶん見えていなかったんだと思う」と振り返ったものの、「サイドアウト、クイックの決定率、真ん中をどれだけ通せるか、今日はある程度仕事できたと思う」と手応えも明かした。

17日（日）のGAME3で優勝が決まるが、西川は「チームに外国人選手が来てくれて、日本代表の選手もいて、けどずっと優勝はできていない。ここらで一発優勝したい」と優勝へ意気込み。GAME3でも王者サントリーをかき乱せるか。