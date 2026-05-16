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【大改造】室内プールをサワガニの楽園へ！水替え問題からの逆転の発想による劇的ビフォーアフター

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が『生き物の飼育用にプールを部屋に設置する。【前編】』を公開しました。動画では、大量のサワガニを飼育するために、室内に子供用のプールを設置し、本格的な飼育スペースを作り上げるまでの試行錯誤が収められています。



10匹のサワガニを衣装ケースで飼育していた真釣ちゃんねるですが、脱皮後の共食いを防ぐため、より広い環境を用意することを決意。室内の一角に122cm四方の子供用プールを組み立てていきます。完成したプールの中に園芸用のトレイを置き、黒土を入れて陸地を作ろうと試みますが、水替えのたびに周囲の石が崩れる問題が発生し、「こんなのはヤメだ」と早々にレイアウトを白紙に戻しました。



その後、土を入れたトレイを中央に配置し、その周囲全体を水場にするという逆転のレイアウトに大幅変更。庭から集めた枯れ葉や立派な流木を配置し、ホースで水を注ぎ入れます。さらに2つの水中ポンプを使って本格的な水流を作り出すと、室内に設置されたとは思えない、自然に近い広々としたサワガニの楽園が完成しました。途中、ポメラニアンのかえでちゃんも不思議そうな表情で見学に訪れています。



今回は水を入れたところで作業は終了し、1日置いて水を安定させてからサワガニたちを導入するとのこと。生き物が快適に暮らせるよう、妥協せずに環境を作り上げる姿から、生き物への深い愛情と情熱が伝わる前編となりました。次回の引っ越し本番が待ち遠しくなる内容です。