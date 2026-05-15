難燃メッシュで安心、配線まわりをスマートに整える！ネジ固定式のケーブルトレー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、難燃メッシュ採用で配線を美しく安全に整えるネジ固定式ケーブルトレー、「200-CT013BK（幅60cm）」と「200-CT014BK（幅90cm）」を発売した。
■デスク下の“見えない散らかり”を一気に解決
パソコン、モニター、充電器、電源タップ。気づけばデスク下はケーブルでいっぱいになりがち。本製品は幅60cm、90cmのゆとりあるトレーに、電源タップや複数のケーブルをまとめて収納可能。床に垂れ下がる配線をすっきり浮かせることで、掃除もしやすく、足元も快適になる。
■後付けでも美しく収まるネジ固定式
デスクの天板裏にネジで固定するタイプなので、しっかり取り付けられ、安定感のある設置ができる。取り付け金具が外側に飛び出さないため、デスク背面や天板まわりの見た目もすっきり。既存のデスクにも後付けしやすく、在宅ワーク環境やオフィスのデスク改善にも取り入れやすい仕様だ。
■熱がこもりにくい高密度メッシュ素材
収納する電源タップやACアダプタまわりは、熱が気になる場所でもある。本製品は通気性に優れたナイロンメッシュ素材を採用し、ケーブル類を目隠ししながらも熱がこもりにくい設計。高密度メッシュにより中身をほどよく隠せるため、機能性だけでなく、デスク全体の見た目にもこだわりたい方におすすめだ。
■難燃仕様で、毎日の使用に安心感を
電源まわりの収納だからこそ、安心して使える仕様にもこだわった。万が一の発火時にも燃え広がりにくい難燃メッシュを採用し、燃焼試験もクリアしている。見た目を整えるだけでなく、安全面にも配慮した設計で、長時間パソコンを使用するワークスペースや、複数機器を使うデスク環境にも適している。
■付属ファスナーで自由にレイアウト
付属のベルクロファスナー4本を使えば、電源タップやケーブルを仮固定できる。配線の位置を整えたり、よく使うケーブルを取り出しやすくしたりと、使い方に合わせたレイアウトが可能だ。幅60cmと幅90cmの2サイズをご用意しており、デスクや収納スペースに合わせて選択できる。
■商品詳細
■ネジ固定式ケーブルトレー「200-CT013BK（幅60cm）」
■ITライフハック
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■後付けでも美しく収まるネジ固定式
デスクの天板裏にネジで固定するタイプなので、しっかり取り付けられ、安定感のある設置ができる。取り付け金具が外側に飛び出さないため、デスク背面や天板まわりの見た目もすっきり。既存のデスクにも後付けしやすく、在宅ワーク環境やオフィスのデスク改善にも取り入れやすい仕様だ。
■熱がこもりにくい高密度メッシュ素材
収納する電源タップやACアダプタまわりは、熱が気になる場所でもある。本製品は通気性に優れたナイロンメッシュ素材を採用し、ケーブル類を目隠ししながらも熱がこもりにくい設計。高密度メッシュにより中身をほどよく隠せるため、機能性だけでなく、デスク全体の見た目にもこだわりたい方におすすめだ。
■難燃仕様で、毎日の使用に安心感を
電源まわりの収納だからこそ、安心して使える仕様にもこだわった。万が一の発火時にも燃え広がりにくい難燃メッシュを採用し、燃焼試験もクリアしている。見た目を整えるだけでなく、安全面にも配慮した設計で、長時間パソコンを使用するワークスペースや、複数機器を使うデスク環境にも適している。
■付属ファスナーで自由にレイアウト
付属のベルクロファスナー4本を使えば、電源タップやケーブルを仮固定できる。配線の位置を整えたり、よく使うケーブルを取り出しやすくしたりと、使い方に合わせたレイアウトが可能だ。幅60cmと幅90cmの2サイズをご用意しており、デスクや収納スペースに合わせて選択できる。
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■ネジ固定式ケーブルトレー「200-CT013BK（幅60cm）」
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