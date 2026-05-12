「今日好き」ラヨーン編、男女10人プロフィール 2人が継続参加「egg」専属モデル・「男子高生ミスターコン」グランプリら集結
【モデルプレス＝2026/05/12】5月11日よりABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。ラヨーン編」（毎週月曜21時〜）が放送開始。参加するメンバーのプロフィールを紹介する。
【写真】「今日好き」新シリーズ、美男美女が勢揃い
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、タイの東部に位置するリゾート地・ラヨーンが舞台となっている。
前回の「クライストチャーチ編」「テグ編」から酒井理央（高校3年生／東京都）、「チュンチョン編」から森口優花（高校2年生／大阪府）が継続参加。ほかにも女子小中高生に人気のYouTubeチャンネル「めるぷち」研究生の山本雪菜（高校3年生／大阪府）、雑誌「egg」（エイチジェイ）専属モデルの朝倉樹菜（高校2年生／茨城県）、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」でグランプリを獲得した江畑皇之介（高校2年生／埼玉県）などフレッシュなメンバーが揃った。
放送時学年／出身／身長
高校2年生／大阪府／155cm
高校3年生／大阪府／154cm
高校2年生／埼玉県／153cm
高校2年生／滋賀県
高校2年生／茨城県／155cm
高校3年生／東京都／170cm
高校3年生／神奈川県／178cm
高校2年生／神奈川県／173cm
高校2年生／埼玉県／175cm
高校1年生／福岡県／172cm
（modelpress編集部）
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◆「今日好き」ラヨーン編
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、タイの東部に位置するリゾート地・ラヨーンが舞台となっている。
◆女子
放送時学年／出身／身長
◆森口優花（もりぐち・ゆうか）
高校2年生／大阪府／155cm
◆山本雪菜（やまもと・ゆきな）
高校3年生／大阪府／154cm
◆椎名彩晴（しいな・いろは）
高校2年生／埼玉県／153cm
◆日向袮音（ひなた・ねね）
高校2年生／滋賀県
◆朝倉樹菜（あさくら・じゅな）
高校2年生／茨城県／155cm
◆男子
◆酒井理央（さかい・りお）
高校3年生／東京都／170cm
◆黒崎昴（くろさき・すばる）
高校3年生／神奈川県／178cm
◆五十嵐蓮（いがらし・れん）
高校2年生／神奈川県／173cm
◆江畑皇之介（えばた・こうのすけ）
高校2年生／埼玉県／175cm
◆宮崎宇宙（みやざき・そら※「崎」は正式には「たつさき」）
高校1年生／福岡県／172cm
（modelpress編集部）
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