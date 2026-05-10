King ＆ Prince、ディズニープラスで新番組が配信へ LAを“ニコイチ旅”『キントレ』スタッフが企画・製作
King ＆ Prince初のトラベルバラエティ『King & Prince がまちあわせ in LA』が6月よりディズニープラスで独占配信されることが決定した。永瀬廉と高橋海人（※高＝はしごだか）が、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、2人の絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦する。このほど、2人の飾らない素顔を捉えたティザー映像とファーストルックが解禁となった。
【動画】King ＆ Prince、LAを“ニコイチ旅”
これまでも、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバルプロジェクト「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環となるコラボレーションプロジェクトにミッキーの“ベストフレンド”として参加するなど、ディズニーの世界観を通じて魅力を発信してきたKing ＆ Prince。
ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の発表や、プロジェクトの舞台裏に密着したスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』（ディズニープラスで独占配信中）など彼らの魅力とともに、心躍る取り組みで大きな話題を呼んできた。今回ディズニープラスで独占配信される同番組でも、2人の深い絆と素の表情を余すところなく味わうことができる。
解禁されたティザー予告では、冒頭からロサンゼルスの空の下で、素で楽しむ2人の全開の笑顔から幕を開ける。日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ、あふれ出す互いへの想いなど、台本＆演出一切なし。等身大の素顔とリアクションでここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになっていく。
楽しい時も苦しい時も、いつも隣にいた永瀬と高橋。そんな2人の“絆”を改めて確認するニコイチ旅は、ステージの上で輝く姿ともまた違う、ありのままの2人を映し出している。映像の中で、「喜ぶぞ〜海人」「廉が居たとこ、ここだ！」と名前を呼び合う様子からもわかる通り、本編では仲良しな2人の絆をより感じられる内容となっている。
そして、ティザー予告で使用されているのは、昨年King & Princeが自ら日本語訳詞を手がけるなど愛情を込めて制作した「What We Got 〜奇跡はきみと〜」。ミュージックビデオではミッキー＆フレンズとの貴重な共演が実現したことでも話題となった同楽曲だが、『King & Prince がまちあわせ in LA』の本編中でも印象的に使われている。LAの清々しい青空とリラックスした2人の楽しげな雰囲気にぴったりとマッチし、歌詞の一節にもある、“世界の端まで照らすSong”というフレーズのとおり、“2人を照らすSong”として本番組に彩りを添えている。
そして、本番組を企画・製作したのは、約3年にわたりレギュラー番組『キントレ』で彼らと歩んできたスタッフ陣だ。長年活動を共にしてきたチームだからこそ引き出せる、ステージ上とは一味違う2人のありのままの素顔が詰め込まれている。次第に難易度が上がる“まちあわせミッション”の最後には、LAの街を駆け回るスケール感たっぷりのチャレンジも待ち受ける。
前述のプロジェクトを通して絆を深め、昨年夏にはミッキーがKing & Princeの東京ドーム公演にサプライズ登場したり、昨年の大晦日の歌番組でも共演した“ベストフレンド”の3人。このたび、新たなスペシャルアートが解禁された。今回のビジュアルは、王子様ルックのステージ衣装を身にまとった3人の姿が写されており、トップスターとして輝き続けるマジカルな一面が表現されている。
そして、このスペシャルアートがデザインされた新たなコラボレーショングッズが販売される全国5都市でのスペシャルPOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の開催が決定。22日よりタワーレコード渋谷店2F TOWER SPACE SHIBUYAからスタートし、福岡、仙台、名古屋、大阪を巡回、最終会場として再びタワーレコード渋谷店にカムバックする。
「MAGIC STAGE」をコンセプトに、華やかでロイヤルなステージ衣装を身にまとったミッキーマウスとKing & Princeの新アートがデザインされた新たなスペシャルグッズをはじめ、王冠やティアラを身に着けたミッキー＆フレンズのデザインのグッズなどの限定アイテムも販売。さらに、会場では特別製作されたKing ＆ Prince着用の衣装展示をはじめ、イベント限定のフォトスポットを設置予定。（※会場によっては展示されないものもある）
これまでも、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバルプロジェクト「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環となるコラボレーションプロジェクトにミッキーの“ベストフレンド”として参加するなど、ディズニーの世界観を通じて魅力を発信してきたKing ＆ Prince。
ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の発表や、プロジェクトの舞台裏に密着したスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』（ディズニープラスで独占配信中）など彼らの魅力とともに、心躍る取り組みで大きな話題を呼んできた。今回ディズニープラスで独占配信される同番組でも、2人の深い絆と素の表情を余すところなく味わうことができる。
解禁されたティザー予告では、冒頭からロサンゼルスの空の下で、素で楽しむ2人の全開の笑顔から幕を開ける。日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ、あふれ出す互いへの想いなど、台本＆演出一切なし。等身大の素顔とリアクションでここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになっていく。
楽しい時も苦しい時も、いつも隣にいた永瀬と高橋。そんな2人の“絆”を改めて確認するニコイチ旅は、ステージの上で輝く姿ともまた違う、ありのままの2人を映し出している。映像の中で、「喜ぶぞ〜海人」「廉が居たとこ、ここだ！」と名前を呼び合う様子からもわかる通り、本編では仲良しな2人の絆をより感じられる内容となっている。
そして、ティザー予告で使用されているのは、昨年King & Princeが自ら日本語訳詞を手がけるなど愛情を込めて制作した「What We Got 〜奇跡はきみと〜」。ミュージックビデオではミッキー＆フレンズとの貴重な共演が実現したことでも話題となった同楽曲だが、『King & Prince がまちあわせ in LA』の本編中でも印象的に使われている。LAの清々しい青空とリラックスした2人の楽しげな雰囲気にぴったりとマッチし、歌詞の一節にもある、“世界の端まで照らすSong”というフレーズのとおり、“2人を照らすSong”として本番組に彩りを添えている。
そして、本番組を企画・製作したのは、約3年にわたりレギュラー番組『キントレ』で彼らと歩んできたスタッフ陣だ。長年活動を共にしてきたチームだからこそ引き出せる、ステージ上とは一味違う2人のありのままの素顔が詰め込まれている。次第に難易度が上がる“まちあわせミッション”の最後には、LAの街を駆け回るスケール感たっぷりのチャレンジも待ち受ける。
前述のプロジェクトを通して絆を深め、昨年夏にはミッキーがKing & Princeの東京ドーム公演にサプライズ登場したり、昨年の大晦日の歌番組でも共演した“ベストフレンド”の3人。このたび、新たなスペシャルアートが解禁された。今回のビジュアルは、王子様ルックのステージ衣装を身にまとった3人の姿が写されており、トップスターとして輝き続けるマジカルな一面が表現されている。
そして、このスペシャルアートがデザインされた新たなコラボレーショングッズが販売される全国5都市でのスペシャルPOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の開催が決定。22日よりタワーレコード渋谷店2F TOWER SPACE SHIBUYAからスタートし、福岡、仙台、名古屋、大阪を巡回、最終会場として再びタワーレコード渋谷店にカムバックする。
「MAGIC STAGE」をコンセプトに、華やかでロイヤルなステージ衣装を身にまとったミッキーマウスとKing & Princeの新アートがデザインされた新たなスペシャルグッズをはじめ、王冠やティアラを身に着けたミッキー＆フレンズのデザインのグッズなどの限定アイテムも販売。さらに、会場では特別製作されたKing ＆ Prince着用の衣装展示をはじめ、イベント限定のフォトスポットを設置予定。（※会場によっては展示されないものもある）