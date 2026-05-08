47店舗・46種の限定品、14日間のみ！ 東武百貨店 池袋本店 チョコミントハント！

記事ポイント 東武百貨店 池袋本店の食品フロアで2026年5月21日(木)から6月3日(水)まで「チョコミントハント！」を開催過去最大46種類の東武限定品を含む約110種類・47店舗が集結し、3回目の開催として規模を拡大ケーキ・どら焼きのスイーツから、カルパッチョ・生春巻き・コロッケといった惣菜・パン、ひんやりドリンクまで幅広いラインナップ 東武百貨店 池袋本店の食品フロアで2026年5月21日(木)から6月3日(水)まで「チョコミントハント！」を開催過去最大46種類の東武限定品を含む約110種類・47店舗が集結し、3回目の開催として規模を拡大ケーキ・どら焼きのスイーツから、カルパッチョ・生春巻き・コロッケといった惣菜・パン、ひんやりドリンクまで幅広いラインナップ

チョコとミントの爽快な組み合わせを存分に楽しめるイベントが、東武百貨店 池袋本店の食品フロアで始まります。

2024年の初開催から3回目を迎える「チョコミントハント！」は、スイーツから惣菜まで約110種類のチョコミントグルメが一堂に集まる、過去最大規模の催しです。

参加店舗数は前年比約1.6倍の47店舗、東武限定品は前年比約1.8倍の46種類を展開します。

東武百貨店 池袋本店「チョコミントハント！」





場所：東武百貨店 池袋本店 地下2階・地下1階 食品フロア期間：2026年5月21日(木)〜6月3日(水)営業時間：午前10時〜午後8時

東武百貨店 池袋本店の地下2階・地下1階 食品フロア全体に、初夏の涼しげなミントグリーンのグルメが並びます。

今回は初参加ブランドを増やして品揃えを強化しており、フランス菓子の老舗が作るオペラケーキから、鮮魚専門店が手がけるカルパッチョ、タイ料理店の生春巻きまで、チョコミントの可能性を広げたラインナップが揃います。

多くの商品が各日数量限定で、午前10時・午後の決まった時間帯に分けて販売されます。

目当ての品がある場合は、各ブランドの販売時間を事前に確認してから来店するとスムーズです。

洋菓子から和菓子まで チョコミント×スイーツ

フランス菓子のオペラをベースにしたケーキ、サクサクのパイ生地を使ったカスタード菓子、和のどら焼きにミントクリームを合わせた一品と、食感も素材も異なる3ブランドの東武限定スイーツが揃います。

いずれも各日数量限定のため、早い時間帯の来店がおすすめです。

チョコミント オペラ

ブランド：コロンバン（地下1階6番地）価格：783円（1個）販売：各日数量限定お酒を含む

フランス菓子の老舗コロンバンが手がける東武限定のオペラケーキです。

ミントリキュールシロップをたっぷり染み込ませたチョコレート生地に、パリパリチョコ入りのミントバタークリームを交互に重ねた仕上がりで、断面には6層以上のチョコとミントの縞模様が現れます。

上面にはミントクリームの絞りとチョコチップ、ブランドロゴのプレートが飾られ、ミントリキュールの香りとバタークリームのコクが重なる大人向けの一品です。

チョコミントのパイカスター





ブランド：ガトー・ド・ボワイヤージュ（地下1階4番地）価格：486円（1個）販売：各日数量限定初参加・東武限定品

今回初参加となるガトー・ド・ボワイヤージュが、サクサクのパイ生地に濃厚なチョコクリームとミントクリームを詰めたパイカスターを東武限定で提供します。

486円という手軽な価格でありながら、二種のクリームが重なる食べごたえのある仕上がりです。

チョコミント生どら焼





ブランド：菓匠 花見（地下1階4番地）価格：324円（1個）販売：各日数量限定

菓匠 花見の生どら焼きは、バナナ味のぎゅうひをチョコでコーティングし、チョコチップ入りミントクリームの白あんを挟んだ東武限定品です。

断面にはミントグリーンのクリームとチョコチップが顔をのぞかせ、やわらかな生地とミントクリームの白あんが324円で楽しめます。

驚きの組み合わせ チョコミント×惣菜・パン

チョコミントをスイーツではなく惣菜やパンに組み合わせた意欲作が、初参加ブランドを中心に4品登場します。

鮮魚専門店が作るカルパッチョ、タイ料理店の生春巻き、クリームコロッケ、デニッシュ食パンと、素材も食べ方もまったく異なるラインナップで、いずれも東武限定品です。

チョコミント風味の白身魚のカルパッチョ





ブランド：魚の北辰（地下2階10番地）価格：698円（1パック）販売：各日販売予定30点初参加・東武限定品

鮮魚専門の魚の北辰が今回初めて参加し、旨味のある白身魚に砕いたチョコとピンクペッパー、ミントの葉をトッピングしたカルパッチョを東武限定で提供します。

透明プレートに野菜と魚介を彩り豊かに盛り付けた見た目も鮮やかな一品で、1パック698円・各日30点の限定販売です。

チョコミント生春巻き





ブランド：グッドモーニングバンコク（地下1階10番地）価格：880円（1パック／約200g）販売：各日販売予定40点（各回20点）販売時間：午前10時・午後2時から初参加・東武限定品

今回初参加のグッドモーニングバンコクが、野菜・生ミント・バナナ・チョコチップを巻き込み、ハニーミントヨーグルトソースを添えた生春巻きを東武限定で提供します。

約200gで880円、午前10時と午後2時の2回に分けて各20点ずつ販売されます。

モッツァレラ＆バナナ チョコミントクリームコロッケ





ブランド：発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京（地下2階4番地）価格：681円（1個）販売：各日販売予定30点

発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京が手がけるクリームコロッケは、ミントクリームにチョコとバナナ、モッツァレラチーズを加えた東武限定品です。

揚げたての衣を割ると、とろりとしたチョコミントクリームが広がるスイーツ感覚の一品で、681円・各日30点の限定販売となります。

チョコミン党ブレッド





ブランド：ポンパドウル（地下2階10番地）価格：648円（ハーフ）販売：各日販売予定60点（各回30点）販売時間：午前10時・午後1時から

ポンパドウルのチョコミン党ブレッドは、ミントグリーンのふんわりしたデニッシュ生地全体にチョコチップを散らした食パン型の東武限定品です。

スライスした断面にはチョコチップが均一に広がり、チョコの甘みに続いてミントの爽快感が抜ける仕上がりになっています。

手土産にもおすすめ チョコミント×スイーツ

クッキー・ラスク・パルフェ・タルト・シュークリームと、見た目も食感も多彩な6ブランドの東武限定スイーツが揃います。

個性豊かなラインナップで、手土産や自分へのご褒美にも向く一品が揃います。

チョコミント クッキー





ブランド：ロイスダール（地下1階4番地）価格：519円（1枚）販売：数量限定初参加・東武限定品

今回初参加のロイスダールが、チョコレート生地にミントエッセンス入りのクリームチーズをのせて焼いた厚焼きクッキーを提供します。

1枚を割ると断面からクリームチーズの白い層が現れ、チョコ生地のほろ苦さとミントの清涼感が重なります。

スティックラスク チョコミント





ブランド：カフェ オウザン（地下1階6番地）価格：951円（3本入）販売：数量限定

カフェ オウザンのスティックラスクに、初夏限定の新フレーバー「ミルクチョコミント」が加わり、オレンジ・ストロベリーと合わせて3本セットになります。

ミントグリーンのデコレーションが施された細長いラスクで、951円で3フレーバーを食べ比べられます。

チョコミント トライフル





ブランド：京橋千疋屋（地下1階4番地）価格：1,080円（1個）販売：各日販売予定30点

京橋千疋屋が手がけるトライフルは、ふんわりしたチョコスポンジにチョコミントクリームを重ね、ストロベリー・ブルーベリー・キウイを上部に飾ったカップデザートです。

果物の酸味とミントの清涼感、チョコのコクが一度に味わえる1,080円の東武限定品で、各日30点の限定販売となります。

プティ パルフェ ショコラミント





ブランド：ダロワイヨ レ マカロン（地下1階4番地）価格：864円（1個）販売：各日数量限定

ダロワイヨ レ マカロンが提供するパルフェは、マカロンショコラのクランブルを土台に、ジュレショコラ・ミントのムース・ジュレミントを丁寧に重ねた東武限定品です。

層を崩しながら食べると、サクッとしたクランブル・なめらかなムース・ひんやりしたジュレと、口の中で食感とチョコ×ミントの風味が順に変わります。

フルーツチョコミント





ブランド：フルーツショップ青木（地下1階8番地）価格：1,188円（1ピース）販売：各日販売予定50点初参加・東武限定品

今回初参加のフルーツショップ青木が、甘酸っぱいいちご・ジューシーなパイン・とろけるマンゴーを忍ばせたチョコミントタルトを東武限定で提供します。

果物の瑞々しさとミントの清涼感が合わさった1ピース1,188円の一品で、各日50点の限定販売です。

とろけるチョコミントシュー





ブランド：パティスリー モンシェール（地下1階5番地）価格：486円（1個）販売：各日販売予定50点（各回25点）販売時間：午前10時・午後4時から

パティスリー モンシェールのシュークリームは、ザクザクとしたクッキー生地のシュー皮に、なめらかな口どけのチョコミントクリームを詰めた東武限定品です。

午前10時と午後4時の2回、各25点が486円で販売されます。

初夏にぴったり チョコミント×ドリンク

フラッペ・フロート・スムージーと、3店舗それぞれ異なるスタイルのひんやりチョコミントドリンクが揃います。

いずれも東武限定品で、各日の販売数に上限があります。

イートインとテイクアウトで価格が異なる商品もあります。

チョコミント・フラッペ





ブランド：サダマツ ジュース＆スイーツ（地下2階9番地）価格：1,080円（1杯）販売：各日販売予定20杯（各回10杯）販売時間：午前10時・午後2時から

サダマツ ジュース＆スイーツが東武限定で提供するフラッペは、生ミントを主役に、ソフトクリームとチョコソースを組み合わせた一杯です。

午前10時と午後2時の2回、各10杯ずつの販売で、1日合計20杯の限定となります。

チョコミントフロート





ブランド：キーコーヒー（地下2階5番地）価格：イートイン 825円・テイクアウト 810円（1杯）販売：各日販売予定100杯（各回25杯）販売時間：午前10時・正午・午後2時・午後4時から

キーコーヒーのチョコミントフロートは、薄緑色のミント香るドリンクベースに、ホイップクリームとチョコがけのミントアイス、チョコとミントの丸型菓子を重ねた東武限定品です。

1日4回・各25杯の販売で、イートインは825円、テイクアウトは810円で提供されます。

チョコミントスムージー





ブランド：丸福珈琲店（地下2階9番地）価格：イートイン 1,100円・テイクアウト 1,080円（1杯）販売：各日販売予定30杯（午前10時から10杯・午後4時から20杯）

丸福珈琲店が東武限定で提供するスムージーは、薄青緑色のミントベースにチョコソースをかけたホイップクリームとクランブルをのせ、ミントの葉を添えた一杯です。

ホイップを混ぜながら飲むと、まろやかさと爽快感のバランスが変化し、最後まで味の変化が楽しめます。

「チョコミントハント！」は初参加ブランドを含む47店舗が集まり、スイーツから惣菜・ドリンクまで46種類の東武限定品が一堂に揃う、5月21日(木)から6月3日(水)までの14日間限定の催しです。

数量限定品は各販売時間に設定された点数に達した時点で終了となるため、目当ての商品がある場合は販売時間帯を確認のうえ来店するとスムーズです。

東武百貨店 池袋本店「チョコミントハント！」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「チョコミントハント！」の開催期間と営業時間はどうなっていますか。

A. 2026年5月21日(木)から6月3日(水)までの14日間、東武百貨店 池袋本店の地下2階・地下1階 食品フロアで開催されます。

営業時間は午前10時から午後8時で、一部ブランドは期間限定出店となります。

Q. 今回の「チョコミントハント！」は過去と比べてどのくらい規模が大きくなっていますか。

A. 参加店舗数は前年比約1.6倍の47店舗、商品数は約1.9倍の約110種類、東武限定品数は約1.8倍の46種類となり、いずれも過去最大の規模です。

Q. 販売数量に限りがある商品は、何時から何回販売されますか。

A. 商品によって販売時間と回数が異なります。

たとえばポンパドウルのチョコミン党ブレッドは午前10時と午後1時の1日2回・各30点、キーコーヒーのチョコミントフロートは午前10時・正午・午後2時・午後4時の1日4回・各25点の販売です。

詳細は東武百貨店の公式サイトに掲載されます。

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