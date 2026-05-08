お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が7日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演し、お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）との“美大論争”による影響を明かした。

土屋は先月に自身のインスタグラムで「念願の美術大学への進学が叶いました」と明かし、ラジオ番組などで進学先は日大芸術学部美術学科であることを公表。しかし日芸の先輩である太田は“土屋が合格したのは美大ではなく日大”と主張し、話題となった。

番組では清水ミチコがリスナーからのメールを紹介。土屋は4月からNHK Eテレ「3か月でマスターする西洋美術」（水曜後9・30）でナビゲーターを務めているが、番組でのテロップが第1回の「美大に合格した土屋さん」から2回目以降は「美術を勉強中」に変更されたことを指摘する内容だった。

メールを受けて、土屋は「プロデューサーの人が太田さんの英語の番組をEテレでやっている人だから、多分それで気を使ったんだと思う。気使われちゃった。美大って言われなくなっちゃった」と苦笑い。

「太田さんの方がNHKで貢献が高いと思われているのでしょうか。土屋さんの気持ちを考えると悔しいです」というリスナーに、土屋は「ありがとうございます。そうなんですよ」と笑っていた。

「3か月でマスターする西洋美術」初回の4月8日放送では、土屋について「4月からは美大生として美術を本格的に勉強」とテロップで紹介されたが、現在は「絵画を勉強中」と表示されている。