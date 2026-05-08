現役市議会議員のいずみがしんじに対し、「恋の病を治せるのは私しかいない」と渾身の告白を行った。

【映像】石丸伸二の告白の答え

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

浜辺にしんじを呼び出したいずみは、「しんじの、正直で真面目で、笑顔が素敵なところに惹かれました。もっと色々知りたいし私のことも知って欲しいと思います」と想いを告げた。

しかし、しんじは「ごめんね、いずみ」と言い、「ドライブに行って、話もできてすごく色々と準備をしてくれたのは嬉しかったです。ただ…感覚としか言いにくいところなんですけど、いずみとそういう関係を作っていくのは、難しいなと感じました」と、丁寧ながらもはっきりとした言葉で告白を断った。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。