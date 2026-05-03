「カージナルス３−２ドジャース」（２日、セントルイス）

ドジャースの佐々木朗希投手が６回３失点で降板。先発投手に求められる６回以上、自責点３以下のクオリティースタートを今季初めて達成したが、打線の援護なく３敗目を喫した。

三回、先頭のヘレーラにボールが先行した中で左翼線二塁打を浴びると、続くバールソンにもカウント２ボールからのフォーシームを捉えられて一塁線を破られる適時二塁打を浴びた。

続くウォーカーには追い込みながらも決め球のスプリットが浮いてしまい、完璧に捉えられた。左翼席へ弾丸ライナーの２ランを被弾。マウンドでぼうぜんの表情を浮かべ、さらに２死からチャーチに左中間二塁打を許した。ウリアスは辛くも打ち取ったが、３回までに要した球数は７３球。初回、二回にもピンチを招くなど、制球が定まらずにカウントを悪くし、追い込まれてからも粘られた。最速は１５８・２キロで、カージナルス打線に対応されてしまった。

それでも四回、五回と２イニング連続で三者凡退に斬った佐々木。六回も３人で抑え、今季初めてクオリティースタートを達成した。ドジャースの先発陣ではここまで唯一ＱＳがなかったが、次回につながる好投だ。

現在、マイナーでは左肩痛で出遅れていたスネルが実戦登板を重ねている。５月末のメジャー復帰が有力視されており、その際には佐々木かシーハンがローテ落ちになると目されている。

少しでも結果を積み上げておきたかった中で、初のＱＳ達成。生き残り競争に踏みとどまった形になった。チームは九回２死から４連打で１点差に迫るも、代打・ラッシングが空振り三振。試合を振り出しに戻すことができず、佐々木は３敗目となった。