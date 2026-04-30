《私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます》──4月13日、自身のインスタグラムで結婚を発表したタレントの和田まあや（28）。お相手の男性と3頭の愛犬と映る幸せいっぱいの写真を公開し、コメント欄はファンや関係者からの祝福の声で溢れ返った。

【写真を見る】和田まあやを射止めたイケメン日テレ局員との幸せショットなど

和田のこれまでの経歴について、芸能プロ関係者が明かす。

「和田さんは、2011年に乃木坂46の1期生オーディションに合格して芸能界入りを果たしました。明るいキャラクターを武器に、『乃木坂工事中』（テレビ東京系）などでは"おバカキャラ"としてバラエティでも活躍した人気メンバーです。

2022年にグループを卒業してからは、翌年に自身の会社を設立し、ファンクラブも開設するなど、アーティストの枠に留まらない活躍を続けていました。昨年には、自身がメニュー開発から店舗のプロデュースまでを手がけた、愛犬と楽しめる薬膳カフェもオープンさせています（※現在は閉鎖）」

そんな彼女のハートを射止めたのは、どのような人物なのだろうか。日テレ関係者が明かす。

「2018年に日本テレビに入社したAさんです。学生時代は野球でならしたスポーツマンで、東京六大学リーグにも出場しています。現在はスポーツに関わる番組などを担当していて、エースとして知られています。以前長く付き合っていた一般人の女性がいたので、今回の和田まあやさんとの結婚には"いつの間に！？"と局内の一部で驚きの声があがっています」

「メディア制作に携わる」と自らお相手について記していた彼女だが、テレビマンだったということだ。インスタに掲載された夫の写真は顔こそ隠されているが、髪型や雰囲気がわかり、いかにも"お似合い"に見える。そんな2人には、意外な"共通の知人"がいたようだ。前出の日テレ関係者が続ける。

「Aさんの同期には、元乃木坂1期生で2018年に日テレに入社した市來玲奈アナ（30）がいます。直接的な紹介というわけではないようですが、ランチなどを一緒に楽しむこともあったとか。そうした共通の話題もあったためか意気投合し、交際約半年でのスピード結婚となったのではないでしょうか」

Aさんについて日本テレビに問い合わせると、「社員のプライベートの詳細につきましては回答を控えさせていただきます」と回答した。

生涯の伴侶を見つけた和田。愛犬たちと頼れる夫に囲まれ、彼女の新たな人生の幕が華やかに開いたようだ。