くっきー！、ザコシら５人が再び…MAD５レギュラー放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年１月より全５回にわたりお届けした、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による特別番組『MAD５（マッドファイブ）』を、５月４日（月）夜11時より『MAD５』シーズン１として全20回のレギュラー放送を開始することを決定した。
『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年１月より放送された全５回の特別番組では、その予測不能な展開と５人が生み出す化学反応がSNS上を中心に大きな反響を呼んだ。視聴者からの「もっと見たい」「中毒性が高い」という視聴者の声に応えたMAD５のメンバーが全20回のレギュラー放送にパワーアップして帰ってくる。
本番組の柱となるのは、YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』でも圧倒的な支持を集める、バラエティ界の“本家MADコンビ”くっきー！（野性爆弾）とハリウッドザコシショウ。そこに、『シュシュっとごくろうさん』内でのオーディション企画を勝ち抜いた“選抜メンバー”としてしずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの３人が加わり、この５人だからこそ成立する“混ざり合わないのに噛み合う”化学反応を巻き起こしていく。レギュラー放送決定にあたり、くっきー！は「MAD５がただいまで御座います」と、ハリウッドザコシショウは「MAD５シーズン１やん！シュシュってんな、いよいよレギュラー化だわな」とコメントしている。
５月４日（月）夜11時より放送の#１では、１月に放送した特別番組の#２にも登場したベッキーが再登場。天真爛漫な明るさと、どんなボケも拾い上げる驚異的なMCスキルを持ち合わせたベッキーの“二代目”を探すオーディションを開催する。我こそは第２のベッキーだ、と意気込む女性タレントが集結するなかには、なぜかあの頃のベッキー姿に扮した、松井ケムリの姿も？
出演者コメント
●くっきー！（野性爆弾）
お帰りなさいといいますよ。お帰りなさい。MAD５がただいまで御座います。お望み？無お望み？そこはお望みごくろうさん。うれぴこちゃん♡
●ハリウッドザコシショウ お！ええやんええやん！ MAD５シーズン１やん！ シュシュってんな、いよいよレギュラー化だわな。 こりゃ一丁ドカシュシュりで観客喜ばせよ！アホンダラ言いますよ！ 新シーズンがんばって珍棒をロードローラーでぶっ轢くしかねえな！ 期待してくれよな！は？（嘔吐）
●池田一真（しずる）
Hey morons! Yeah, you heard me, I called you stupid! I've got some good news for you pea-brained idiots! There's this show that's about to start called MAD5, and it seriously sucks, which makes it the perfect place for you dimwitted dingleberries. To sweeten the deal, I got ya some cheese and olives, too! Now lick that plate clean, ya chuckleheads.
●川北茂澄（真空ジェシカ）
俺たちが低まることで、期待が高まって見える
●松井ケムリ（令和ロマン）
ABEMAの中の誰に許されたのかわかりませんが、なんとシーズン１として帰って来れることになりました！前回は全５回でしたが今回は20回です。信じられません。初回の収録で、初回じゃないみたいな企画を撮りましたので是非見てください！
（C）AbemaTV, Inc.
『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年１月より放送された全５回の特別番組では、その予測不能な展開と５人が生み出す化学反応がSNS上を中心に大きな反響を呼んだ。視聴者からの「もっと見たい」「中毒性が高い」という視聴者の声に応えたMAD５のメンバーが全20回のレギュラー放送にパワーアップして帰ってくる。
５月４日（月）夜11時より放送の#１では、１月に放送した特別番組の#２にも登場したベッキーが再登場。天真爛漫な明るさと、どんなボケも拾い上げる驚異的なMCスキルを持ち合わせたベッキーの“二代目”を探すオーディションを開催する。我こそは第２のベッキーだ、と意気込む女性タレントが集結するなかには、なぜかあの頃のベッキー姿に扮した、松井ケムリの姿も？
出演者コメント
●くっきー！（野性爆弾）
お帰りなさいといいますよ。お帰りなさい。MAD５がただいまで御座います。お望み？無お望み？そこはお望みごくろうさん。うれぴこちゃん♡
●ハリウッドザコシショウ お！ええやんええやん！ MAD５シーズン１やん！ シュシュってんな、いよいよレギュラー化だわな。 こりゃ一丁ドカシュシュりで観客喜ばせよ！アホンダラ言いますよ！ 新シーズンがんばって珍棒をロードローラーでぶっ轢くしかねえな！ 期待してくれよな！は？（嘔吐）
●池田一真（しずる）
Hey morons! Yeah, you heard me, I called you stupid! I've got some good news for you pea-brained idiots! There's this show that's about to start called MAD5, and it seriously sucks, which makes it the perfect place for you dimwitted dingleberries. To sweeten the deal, I got ya some cheese and olives, too! Now lick that plate clean, ya chuckleheads.
●川北茂澄（真空ジェシカ）
俺たちが低まることで、期待が高まって見える
●松井ケムリ（令和ロマン）
ABEMAの中の誰に許されたのかわかりませんが、なんとシーズン１として帰って来れることになりました！前回は全５回でしたが今回は20回です。信じられません。初回の収録で、初回じゃないみたいな企画を撮りましたので是非見てください！
（C）AbemaTV, Inc.