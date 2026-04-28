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ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】が「人生でもトップレベルに美味いカレー #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。偏食である氏原とサカモトが、ロイヤルホストの宅配カレー「ビーフジャワカレー」を実食し、そのクオリティの高さを熱弁している。



動画に登場するのは、同ブランドの全商品の中で一番人気を誇るという「ビーフジャワカレー」。温めたルーをご飯にかけた氏原は「匂いすご」と驚きの表情を見せ、画面越しにもスパイシーな香りが伝わってくる。



先に実食したサカモトは「あ、うめえ」「これ美味いぞ」「めっちゃスパイス効いてる」と反応。続いて口に運んだ氏原も「美味い！」と絶賛した。氏原はその刺激について「辛っていうか、スパー！ってなる」と表現。単に辛味が強いのではなく、様々な香辛料が複雑に絡み合った本格的な風味であることを的確に描写した。サカモトも「味美味い」と深くうなずき、二人の食欲を強く刺激している様子がうかがえる。



食べ進める中で、氏原は「これめちゃくちゃ美味いかも」「ジャンクじゃないカレーだわ」と語る。手軽な宅配商品でありながら、レトルト特有のチープさを全く感じさせない、レストラン品質の奥深い味わいであると評価した。



動画の終盤、氏原は「これは1位だわ」「今までのカレーの中でも結構美味い」と断言。「ちょっと自信ないけど、リピートって言っちゃっていいかな」と語り、最高評価となる星4.5を付けた。自宅にいながらワンランク上の本格派スパイスカレーを楽しみたい人にとって、ロイヤルホストの宅配カレーは有力な選択肢となるはずだ。