µð¿Í°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÅÄÃæ¾Âç¤òÅ·Å¨DeNAÀï¤ËÈ´Å§¤·¤¿¥ï¥± ºòµ¨¤Ï2Àï2ÇÔ¡¢ÂÐÀïËÉ¸æÎ¨9.00¤Ê¤Î¤Ë
¡¡Ç´Åê¤â3¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡ÖÆó·³Íî¤Á¡×¤ÎX¥Ç¡¼¡ÄÂåÂÇ¤â¥à¥ê¤Ç¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¡×¤Ë¤â¸½¼ÂÌ£
¡¡µð¿Í¤ÏÀè½µ¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆÊÔ¡£3Ï¢Àï¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¾Âç¡Ê37¡Ë¤¬¡¢24Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÀèÈ¯¡£Êá¼ê¤ÎÂç¾ë¤È°ì·³½é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢½é²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢Â³¤¯Æó²ó¤Ë¤Ï95Á¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅê¤²¤ë¤Ê¤É´ÓÏ½¤ÎÅêµå¡£6²ó3Ê¬¤Î2¤Ç87µå¤òÅê¤²¡¢8°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤âÌµ¼ºÅÀ¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡1¡Ý0¤ÎÈ¬²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤ÎÂçÀª¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¡¢3¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢DeNAÀï¤Ïºòµ¨¡¢2²ó6¼ºÅÀ¡¢6²ó2¼ºÅÀ¤Ç2Àï2ÇÔ¡£ÂÐÀïËÉ¸æÎ¨¤Ï9.00¤Îàµ´Ìçá¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¡¼·¯¤â¡Ø¥¯¥»¥Ð¥ì¤«¡©¡Ù¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤ëµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼·¯¤ò¤¢¤¨¤ÆDeNA¤È¤Î½éÀï¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ÏËÜÊª¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£ÂÇ¤¿¤ì¤ì¤Ð¡¢ºòµ¨Æ±ÍÍ¤ä¤Ã¤Ñ¤êDeNA¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤·¡¢ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤Ê¤ë¡£°ÂÂÇ¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â7²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤«¤é¡¢¥Þ¡¼·¯¤Ï¸«»ö¤Ë¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ³ÚÅ·¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿º¢¤ËÄê°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿³«ËëÅê¼ê¤Î¶âÍËÆüÅÐÈÄ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï¡¢¤â¤Ã¤«ËÉ¸æÎ¨1.78¡£»³ºê¡¢¸Í¶¿ÉÔºß¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤¢¤Ã¤Æà»ÃÄê¥¨¡¼¥¹á¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÌÌ¤Ï¥í¡¼¥Æ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿ÅÄÃæ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÌÁÍ§¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤¬µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó·³Íî¤Á¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙÍî¤Á¤ì¤Ð¤½¤³¤Þ¤Ç¡£Éâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÄÆó·³¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö ¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡ÖÆó·³Íî¤Á¡×¤ÎX¥Ç¡¼¡ÄÂåÂÇ¤â¥à¥ê¤Ç¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¡×¤Ë¤â¸½¼ÂÌ£ ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£