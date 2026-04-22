NHKラジオ『マイあさ！』や『Nラジ』などにレギュラー出演する“美人すぎる気象予報士”こと吉井明子（45）に熱視線を送る業界があって――。

吉井が17日に更新した自身のInstagramでは、《結構短くしちゃいました》と髪を切った報告とともに、体のラインがはっきりとわかる“ピタピタ”なグレーのニットと黒のロングスカートをまとった写真を投稿。しゃがんだ吉井の体は横を向き、顔だけをこちらに向けたポーズで、S字を描くしなやかなボディラインが際立つカットとなっている。

13日に投稿された別の動画でも、その抜群のスタイルが印象的だ。吉井は全身にフィットするピラティスウェアを身にまとい、自身が通うピラティススタジオを紹介。くびれたウエストとバストのコントラストが目を引く。

「ラジオ沖縄の竹中知華アナと似ている部分が多い」と指摘するのは、出版関係者だ。

「竹中アナは元NHK沖縄放送局キャスターの44歳。実は彼女、ここ最近で最も写真集が売れたアナウンサーの一人なんです。

昨年9月、43歳にして『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューし、同年11月にはデジタル写真集『TOMOKA』を発売。2000部以上売れれば大ヒットといわれるデジタル写真集の中で、竹中アナのものは発売わずか1週間で1万ダウンロードという異例のヒットとなりました。あまりの売れ行きの好調さに、約1ヶ月後の12月には第2弾の『One more TOMOKA』が緊急発売されたほどです」（前出・出版関係者、以下同）

竹中アナと吉井の共通点は“ギャップ”だという。

「竹中アナは“元NHKアナ”、吉井さんは“気象予報士”とどちらかと言えばお堅いイメージのある職業なのに、体型は“グラマラス”という部分にギャップが生まれているんだと思います」

吉井にはすでに出版社から声がかかっているとも。

「竹中アナの快進撃を見て、間違いなくヒットすると確信したのでしょう。近いうちに吉井さんのグラビアが見られると思いますよ」

ネット上でも《はよグラビア頼む》《写真集出せば需要あるぞ》といった声がすでに多くあがっていて、期待は高まっている。

吉井は“第二の竹中アナ”となれるのか――。