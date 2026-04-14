意外と知らない日本の最強企業。半導体製造装置メーカー4社が「価格競争に巻き込まれない」異常な利益率を叩き出すカラクリ
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YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ【決算解説】」が「【決算分析】なぜ「世界シェア100%」を独占できる？最強の4社を徹底解剖」を公開した。空前のAIブームを背景に急成長する半導体業界において、圧倒的な存在感を放つ日本の製造装置メーカー4社の強さの秘密を、決算資料を基に紐解いた。
日本の製造業の平均利益率がおよそ4%であるのに対し、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコ、レーザーテックの4社は28%から48%という高い水準の利益率を叩き出している。さらに各社の平均年収は1000万円を超え、中には1600万円台後半に達する企業もあるという。
動画では、この異常とも言える利益構造の理由を、半導体の製造工程と各社の戦略から解説している。前工程と呼ばれる回路形成において、東京エレクトロンは幅広い装置を展開し、特定の工程で世界シェア100%を獲得。また、レーザーテックは最先端半導体の生産に欠かせない検査装置で世界シェア100%を誇り、「強い価格決定力を持ちやすい」と説明した。
一方、後工程では、ディスコが「切る・削る・磨く」という加工技術で世界シェアの約8割を占め、AIの進化に伴う3次元化の波に乗って需要を伸ばしている。そして、最終的な製品の品質を保証するテスト装置においては、アドバンテストが世界シェアの過半数を占め、「最後を握る会社」として君臨している。これら4社はそれぞれ異なる工程で圧倒的なシェアを持つため、「価格競争に巻き込まれない」という強固な基盤を築いている。
また、財務面でも各社の特色が表れている。巨額の研究開発費を投じる東京エレクトロンに対し、レーザーテックは自社工場を持たず、限られた人員で「絶対に勝てる領域だけに全振りしている」と、その独自性の高いビジネスモデルを浮き彫りにした。
各社が製造工程の「最も儲かる場所」を独占し、どこか一つでも欠ければ製品が完成しないという不可欠な存在であることが、圧倒的な成長の源泉であることが示された。本動画は、数字の裏に隠された日本企業の真の実力と、半導体産業の奥深さを学ぶことができる格好の教材となっている。
日本の製造業の平均利益率がおよそ4%であるのに対し、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコ、レーザーテックの4社は28%から48%という高い水準の利益率を叩き出している。さらに各社の平均年収は1000万円を超え、中には1600万円台後半に達する企業もあるという。
動画では、この異常とも言える利益構造の理由を、半導体の製造工程と各社の戦略から解説している。前工程と呼ばれる回路形成において、東京エレクトロンは幅広い装置を展開し、特定の工程で世界シェア100%を獲得。また、レーザーテックは最先端半導体の生産に欠かせない検査装置で世界シェア100%を誇り、「強い価格決定力を持ちやすい」と説明した。
一方、後工程では、ディスコが「切る・削る・磨く」という加工技術で世界シェアの約8割を占め、AIの進化に伴う3次元化の波に乗って需要を伸ばしている。そして、最終的な製品の品質を保証するテスト装置においては、アドバンテストが世界シェアの過半数を占め、「最後を握る会社」として君臨している。これら4社はそれぞれ異なる工程で圧倒的なシェアを持つため、「価格競争に巻き込まれない」という強固な基盤を築いている。
また、財務面でも各社の特色が表れている。巨額の研究開発費を投じる東京エレクトロンに対し、レーザーテックは自社工場を持たず、限られた人員で「絶対に勝てる領域だけに全振りしている」と、その独自性の高いビジネスモデルを浮き彫りにした。
各社が製造工程の「最も儲かる場所」を独占し、どこか一つでも欠ければ製品が完成しないという不可欠な存在であることが、圧倒的な成長の源泉であることが示された。本動画は、数字の裏に隠された日本企業の真の実力と、半導体産業の奥深さを学ぶことができる格好の教材となっている。
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