9日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、11日（土）と12日（日）にパナソニックアリーナで行われるSVリーグ男子第21節の日本製鉄堺ブレイザーズ戦において、応援メッセージ（寄せ書き）ブースを設置することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

同ブースは、ファンとクラブが一丸となって頂点を目指す象徴として掲げられた「BLUE PROJECT｜WE WIN」のアリーナを「青」に染める取り組みの一環として実施されるもので、来場者がフラッグに応援メッセージを書き込むことができる参加型企画となっている。

寄せられたメッセージは、5月9日（土）から11日（月）にかけてAsueアリーナ大阪で開催される2025-26シーズンのチャンピオンシップ セミファイナルで掲出される予定だ。設置場所はパナソニックアリーナ場外ブースで、12:15から試合開始までの実施となっている。

今節は大阪Ｂにとって今シーズン最後となるレギュラーシーズンのホームゲーム。来場者参加型の取り組みで、会場の一体感を高めたいところだ。