新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アニメ『キン肉マン』全137話を４月16日（木）より順次無料一挙放送する。



『キン肉マン』は、シリーズ累計8,500万部を突破している漫画家ユニット・ゆでたまごによる漫画が原作。ドジでダメな超人・キン肉マン（キン肉スグル）が、持ち前の強靱な肉体とド根性で一流の超人へと成長していく物語。TVアニメは1983年に放送を開始すると、テリーマンやラーメンマンら個性豊かなキャラクターをはじめ、熱い友情を描くストーリーや迫力のバトルで当時、社会現象とも言われる人気を獲得。現在も続くシリーズの原点として多くのファンに愛され続けており、2024年には約32年ぶりとなる新作アニメ『キン肉マン 完璧超人始祖編』が放送されるなど、今なお大きな注目を集めている。



このたび決定した『キン肉マン』無料一挙放送企画では、４月16日（木）から５月１日（金）にわたり全137話を順次無料一挙放送。放送後１週間、放送エピソードを無料で楽しめる。



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