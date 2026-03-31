プラスサイズ下着専門店「グラマープリンセス」定番商品に新デザインが登場

いずみが展開するプラスサイズ向け下着ブランド「Glamour Princess（グラマープリンセス）」は、定番のワイヤーブラ「美胸キーパー」などを2026年春夏の新作第一弾として発売します。

グラマープリンセス定番のワイヤーブラ「美胸キーパー」やナイトブラ、猫背サポートブラから春夏の新作を順次発売します。

◇第一弾ラインナップ

【3/26 発売】

・美胸キーパー3/4カップブラ_90616

・美胸キーパー3/4カップブラペアショーツ_90617

【4/2 発売】

・美胸キーパー3/4カップブラ_90618

・美胸キーパー3/4カップブラペアショーツ_90619

【4/9 発売】

・ハーフトップブラ・おやすみ用_90430

・猫背サポートブラ_90626

■【3/26 発売】美胸キーパー3/4カップブラ_90616

バストの横流れを防いでキレイなシルエットをキープ。

グラマープリンセスで最も定番のシリーズであるワイヤー入りの「美胸キーパー」から、繊細な花をオーナメント調に描いた新デザインが登場。

春夏らしい軽やかな印象を受けるラメ入り刺繍のほか、カップ両脇の足長リボンやカップ下のチュールレースにはバレエコアを思わせるような雰囲気も。

肌に馴染むピンク地にレースをのせたサックスと、ゴシックなムードもあるブラックの2色展開。

お揃いのショーツはおへそ下ほどのスタンダードな丈で、洋服にひびきにくい足口レースタイプ。ブラと同じラメ糸刺繍や足長リボンがポイントです。

●美胸キーパー3/4カップブラ_90616

カラー：サックス/ブラック

サイズ：C85〜H105

価格：C〜Eカップ 7,150円/ F〜Hカップ 7,700円

●美胸キーパー3/4カップブラペアショーツ_90617

カラー：サックス/ブラック

サイズ：LL〜10L

価格：LL〜5L 2,530円/ 6L〜10L 2,970円

■【4/2 発売】美胸キーパー3/4カップブラ_90618

同じく「美胸キーパー」から、ブランドコンセプトである“Happy Mind”を刺繍した新作もリリース。

カップ上辺には流れるようなリボンを、全体には贅沢にお花の刺繍をあしらいました。

こちらも2色のカラー展開。

ピンクはブラックのコントラストが効いた、甘さの中に大人っぽさを感じるカラー。アイボリーはゴールドラメがほんのり輝き、同系色でまとめた上品で柔らかな1枚です。

●美胸キーパー3/4カップブラ_90618

カラー：ピンク/アイボリー

サイズ：C85〜H105

価格：C〜Eカップ 7,150円/ F〜Hカップ 7,700円

●美胸キーパー3/4カップブラペアショーツ_90619

カラー：ピンク/アイボリー

サイズ：LL〜10L

価格：LL〜5L 2,530円/ 6L〜10L 2,970円

■【4/9 発売】ハーフトップブラ・おやすみ用_90430

グラマープリンセス一番人気のナイトブラ「ハーフトップブラ・おやすみ用」からは、シャーベットのようなカラーリングのピンクとサックスが新色として登場。

さらに、落ち着いた雰囲気で使いやすい万能なブラックを増産します。

このブラのために開発した綿混生地は伸びが良く快適で、寝ている間の重力による下垂や寝返りによるバストの動き・広がりを軽減。

肌にやさしく保湿性の高いシアバター加工を施しており、乾燥しやすい時期にも嬉しい仕様です。

●ハーフトップブラ・おやすみ用_90430

カラー：ミント/ピンク/ブラック

サイズ：3L〜10L

価格：3,190円

■【4/9 発売】猫背サポートブラ_90626

着るだけスッと姿勢美人。

背中のクロスパネルが美しい姿勢に導く「猫背サポートブラ」は、既存のデザインで特に人気なカシュクールタイプからレース替えして新作を発売。定番かつ人気のブラックと、肌なじみが良く洋服に透けにくいピンクベージュを展開します。

背筋サポートパネルは左右が独立しているため動きやすく、肩紐がズレ落ちにくい点も嬉しいポイント。

カップ脇に内蔵しているパネルがバストの横流れを防止し、ノンワイヤーでラクなのにキレイなバストに整えてくれます。

普段から猫背が気になっている人はもちろん、PC作業やスマホの操作で姿勢が気になる人・予防したい人にもおすすめです。

●猫背サポートブラ_90626

カラー：ピンクベージュ/ブラック

サイズ：LL〜10L

価格：LL〜5L 4,290円/ 6L〜10L 4,840円

■第二弾以降もリリース予定

4月中旬以降から6月頃までにかけては、薄着になる時期にぴったりのブラや暑い夏を快適に過ごすための工夫が詰まった商品が控えています。

第二弾以降についても順次告知していきます。

◇グラマープリンセスとは

Glamour Princess

HAPPY MIND〜毎日をもっと楽しくポジティブに〜

「体にあった下着がない・・・。」

「可愛いデザインだって着てみたい・・・。」

「太っているからって諦めたくない・・・。」

多くの思いをカタチにしたい。

そんな思いからグラマープリンセスは誕生しました。

詳細はこちら：https://glamour-princess.co.jp/pages/concept

各種SNS

【Instagram】

https://www.instagram.com/glamour_princess_official/

【X】

https://x.com/_glamourprinces

【TikTok】

https://www.tiktok.com/@glamourprincess_official

（エボル）