音声操作でスムーズな1日のスタート！Alexa搭載で朝の目覚めがもっと快適に！【アマゾン】Echo SpotスマートアラームクロックがAmazonで好評販売中
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忙しい朝をサポートする頼れる一台！目覚ましの常識が変わる！Alexa対応の【アマゾン】Echo SpotをAmazonで手に入れよう！
高音質で洗練されたデザインのAlexa搭載スマートアラームクロック。朝の慌ただしい時間や夜のリラックスタイムなど、日常のいろいろな場面で役立つこと間違いなし。カスタマイズも可能で、時刻・天気・再生中の曲名などを一目で確認したり、対応するスマートホーム製品(別売)のコントロールなど、ディスプレイ付きならではの便利な使い方ができる。時計のデザインやカラーは、お好みに合わせて選ぶことが可能。
→【アイテム詳細を見る】
クリアなボーカルと深みのある低音で、高音質のオーディオが楽しめる。Alexaに話しかけて、音楽、ポッドキャスト、オーディオブックの再生が可能。ディスプレイに曲名が表示され、タッチ操作で再生をコントロールできる。※各コンテンツやサービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。
Alexa対応スマートホーム製品を接続すれば、Alexaに話しかけて照明をつけたり、消したりすることができる。モーション検知を使った定型アクションを設定して、外出時に自動的にエアコンをオフにしたり、部屋に入ったら自動的にカーテンを開けたりすることも。
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好きな曲を目覚ましに設定したり、徐々に明るくなる照明(別売)で部屋を明るくするなど、Alexaの定型アクションによって自由に朝のルーティンを設定。時刻やリマインダーを一目で確認でき、Alexaに今日の天気を尋ねることもできる。
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