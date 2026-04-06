今回は、夫が家族より女友達を優先したエピソードを紹介します。

「どうせヒマだしさ」

「私は夫と3歳の娘と暮らしていますが、夫が大学時代の女友達によく会っているのが引っかかっています。また夫は週末に家から出たがらず、私と娘と夫の3人で出かけようとしても、夫は拒むんです。『せっかくの週末なのに……』とモヤモヤします。

この前の週末も、家族で公園に行こうとしたら夫はやっぱり拒否。そこで娘と公園に行き、帰宅したのですが、そこには珍しくおしゃれをし、髪の毛をセットしている夫の姿がありました。なんだかウキウキしている夫を見て、嫌な予感がしました。

そして夫は『俺、これからアイツと会うから。どうせヒマだしさ』と言ってきたんです。私と娘と公園に行くのは断ったのに、女友達とのお出かけはいいのかと思うと、怒りが湧いてきました。家族より女友達を優先する夫が許せません」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2024年12月）

▽ この夫は普段、外見にまったく構わない人だそうですが、女友達と会うときに限っておしゃれをし、髪をセットするなんて、なんだか怪しいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。