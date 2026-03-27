阿部巨人投打の新戦力が躍動！“強心臓”巨人ドラ1ルーキー左腕が史上初の開幕戦勝利、開幕4番のダルベックが来日1号「チェンジアップが見事だった」

竹丸は堂々たるピッチングで球団史上初の快挙をやってのけた（C）産経新聞社

巨人は3月27日に行われた阪神との開幕戦（東京ドーム）に3-1と勝利。先発したドラ1左腕の竹丸和幸が6回3安打1失点と圧巻ピッチングだ。

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昨年覇者、強力打線で知られる阪神を3回まで無失点に封じ込めると、4回無死一、三塁のピンチには相手4番の佐藤輝明に対し、宝刀チェンジアップで空振り三振を奪った。

続く大山悠輔の犠飛で1点を奪うも最少失点で乗り切ると6回3安打1失点と試合を作り、球団初となる新人投手が開幕投手勝利を達成した。ゾーンに直球をしっかり投げ込み、スライダー、チェンジアップと緩急も生かしたピッチングが光った。

何より、ピンチを迎えても表情は変わらず、ルーキーとは思えないマウンドさばきも注目された。

球団にとっても新人が開幕投手を務めるのは1962年4月7日の阪神戦で城之内邦雄が務めて以来、2リーグ制以降、球団64年ぶり、勝利投手となったのは史上初の快挙となった。