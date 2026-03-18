あきんどスシローは、混ぜて楽しむひんやりスイーツ「フラッペ」の第一弾として、「飲むストロベリッペ」と「飲むバニラッペ」を3月18日より全国のスシローにて販売する。

「飲むストロベリッペ」は、牛乳にストロベリーのシャーベット、ゴロゴロした苺ソースを混ぜて楽しむひんやりスイーツ。「飲むバニラッペ」は、牛乳とバニラ風味のシャーベットを混ぜて楽しむひんやりスイーツとなっている。

今回の新商品は、年間200種類を超える試作品の中から、プロの目線で厳選したこだわりのスイーツだけを届ける「SUSHIRO Cafe」からの提案で誕生したもの。「季節に合わせた味わいをお客様自身でひと手間を加え、楽しみながらお召し上がりいただける新定番スイーツを提供したい」という思いで開発したとしている。

メディア向けの発表会では、「SUSHIRO Cafe」のパティシエが商品を紹介したほか、“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長に就任した原宿系クリエイターのしなこさんが、自ら監修したという新商品「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」を発表。この「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」はフラッペ第二弾として、4月8日より販売される予定であることが明かされた。

YouTubeでは今回のために制作されたという、「フラッペぺぺぺダンス」と、フラッペの美味しい食べ方についての動画も公開。この映像は、スシロー店内などでも楽しめる。

【【スシローカフェ_フラッペ】フラッペぺぺぺダンス】【【スシローカフェ_フラッペ】おいしい食べ方】

発表会場ではしなこさんがかわいい衣装で登場。「フラッペぺぺぺダンス」を披露してくれた

しなこさんよりフラッペの美味しい食べ方レクチャーも。今回の新商品を開発した「SUSHIRO Cafe」のパティシエである内平さん、作田さんも一緒にまぜまぜ

「飲むストロベリッペ」 価格：270円～ 販売期間：3月18日～4月5日

「飲むバニラッペ」 価格：250円～ 販売期間：3月18日～ こちらは以降、常設メニューになるとのことだ

こちらがしなこさん監修の「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」。価格は380円～となっており、4月8日より販売開始となる

「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」は全体的にしなこさんらしい、ポップでカラフルなトッピングが特徴だ

見た目もかわいいのでSNSなどでシェアするのに良さそう

「飲むストロベリッペ」、「飲むバニラッペ」は3月18日から、「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」は4月18日から販売される。これからから暖かくなる季節にもぴったりなので、ぜひお試しいただきたい

さらに、スシロー公式Xでは「スシローで使えるお食事券 10,000円分」が当たるキャンペーンも実施中。こちらもぜひチェックしていただきたい。

【キャンペーン期間】

・3月18日～4月5日

【応募方法】

・1. 「スシロー公式X」をフォロー

・2. キャンペーン期間中に投稿される対象ポストをいいね&リポスト

【賞品・当選人数】

・スシローで使えるお食事券 10,000円分×10名

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