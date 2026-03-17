ファーウェイ・ジャパンは、本格的なランナー特化型スマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を、2026年3月27日（金）より発売します。カラーはオレンジ、ブルー、ブラックの3色。実売価格は5万4780円（税込）。

「HUAWEI WATCH GT Runner 2」

記事のポイント ランナーが求める機能を追求したランナー特化型のスマートウォッチ。位置やペースの計測精度が大幅に向上したほか、トレーニングプランの作成やレースの振り返りが行える機能も搭載しています。バンドが2本同梱されているのも◎。

「HUAWEI WATCH GT Runner 2」は、2021年に発売された同社初の本格的なランナー特化型ウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner」の進化モデルです。初代GT Runnerで高く評価された精密な測位性能、科学的なトレーニング支援、軽量な装着感を継承しながら、さらに薄く、軽く、より高精度に進化しています。

世界で初めてフルマラソン2時間切りを達成したエリウド・キプチョゲ氏、および同氏が所属するdsm-firmenich Running Teamとの協力により、プロアスリートの知見を生かした機能開発を実現。日々のトレーニングからレース本番まで、あらゆるランナーの挑戦をサポートします。

↑エリウド・キプチョゲ氏。

卓越したランニング体験の実現を目指し、まったく新しいウルトラスリムデザインを採用。ウォッチ重量は約34.5g（ベルト含まず）で、初代「HUAWEI WATCH GT Runner」と比べて約10％の軽量化を実現し、同社の金属製ウォッチとしてこれまでで最も腕への負担を抑えた設計となっています。厚さは約10.7mmでよりコンパクトになり、ランニング中の激しい腕振りでも快適な装着感を提供します。

さらに、長距離ランニングでの快適さを追求し、新たに手首にぴったりフィットする超軽量の「AirDryウーブンベルト」を採用。独自の織法技術により通気性は約25％向上し、特殊な撥水コーティングによって汗や雨を弾きます。このほか、速乾性と耐久性に優れた「フルオロエラストマーベルト」も同梱され、さまざまなスポーツシーンに対応します。

本体ケースとベゼルには、超軽量の航空宇宙グレードチタン合金を採用。軽量でありながら高い耐久性を実現しています。さらにディスプレイには、HUAWEI独自技術によるナノ結晶ガラス「クンルンガラス」を採用。軽量でありながら高い強度を備え、落下や接触による画面破損リスクを低減します。スクリーンは最大3000nitsの高輝度表示に対応し、強い日差しの下でもパフォーマンスデータをしっかり確認できます。

距離やペースの計測精度を高めるため、3Dフローティングアンテナを採用。より強力にGNSS衛星接続を確保し、信号強度は前世代比約3.5倍に向上しました。開けた屋外環境では距離計測精度99％以上、ペース精度最大98％を記録。都市部でも距離精度99％以上、ペース精度96％以上を実現しています。さらにスマートX-DR測位アルゴリズムにより、トンネルなど衛星信号が届きにくい環境でもより精確な走行ルートを記録します。

カスタムトレーニングスケジュールの作成、調整、ワークアウト記録までを一元管理できるスマートトレーニングプランを搭載。ランニング回数や目標タイムを設定することで、目標達成に向けたトレーニングプランを自動生成し、ユーザーのコンディションやランニング能力に応じてプランを自動調整するため、無理のないトレーニングを継続できます。

さらに、目標設定からレース戦略、レース後の振り返りまでをサポートする「スマートマラソンモード」にも対応。HUAWEI Healthアプリでは世界中のランニングイベントを検索して登録可能で、レース中は現在のペースや理想ペースをリアルタイムで表示します。デジタルペーサーにより進捗を直感的に確認でき、レース本番でも安心して走行をサポートします。

ランニングに加え、100種類以上のスポーツに対応。特にゴルフでは、最新フラッグシップ「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」に、さらにコースの高低差補正、一打前のショット飛距離表示が追加された充実の機能性で、日本の約99％を含む世界1万7000以上のゴルフコースマップに対応し、直感的な操作でコースを拡大縮小しながら戦略を立てられます。

登山では、リアルタイム標高表示やオフラインカラーマップによるナビゲーションに対応。そのほか深度40mまでのフリーダイビングにも携帯可能です。

最新のHUAWEI TruSenseシステムを搭載し、心拍数、血中酸素、ストレス、睡眠などのバイタルデータを高精度にモニタリングします。心拍変動（HRV）も24時間自動で計測し、精神的なコンディションの変化の把握に役立てられます。日本の医療機器承認を取得した心電図測定アプリにも対応し、日常の健康管理をサポートします。

高エネルギー密度のシリコンカーボンバッテリーを採用し、GPS連続使用で最大32時間、通常使用で最大14日間のバッテリー持続を実現しました。Bluetooth通話や音楽再生にも対応し、日常生活をより便利にサポートします。

ファーウェイ・ジャパン 「HUAWEI WATCH GT Runner 2」 発売日：2026年3月27日 実売価格：5万4780円（税込）

The post 薄く軽く、さらに高精度に進化！ ファーウェイの本格ランナーウォッチ「GT Runner 2」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.