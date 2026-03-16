【ニトリ】抱きしめてひんやり！ Nクールぬいぐるみ新作登場
ニトリより2月中旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「Nクールぬいぐるみ」をご紹介。
＞＞＞Nクールぬいぐるみをチェック！（写真14点）
今年の春夏向けにお届けする新作ぬいぐるみは、Nクール生地でひんやりサラサラ気持ちいい、海と山の仲間たちが勢揃い。
海の仲間たちは、昨年人気だった「メンダコ」や「クジラ」に加え、リアルさも兼ね備えた「ウミウシ」「タコ」「イカ」「アザラシ」「カメ」「チンアナゴ」「ペンギン」が新しく仲間に加わった。抱きしめてひんやり、触って楽しい、見て楽しいかわいい仲間たちだ。
森の仲間たちは、人気の「シマエナガ」は3つのサイズで新登場。小さくてかわいいSサイズから、ボリューム感抜群のLLサイズまでお好みに合わせて選べる。
また物語の動物シリーズとして、人気の「ユニコーン」に「かっぱ」が加わっている。
今年は個性豊かな動物たちが勢揃いなので、家族みんなのお気に入りがきっと見つかるはず。
この春夏は、ひんやり気持ちいい動物たちと一緒に過ごそう。
＞＞＞Nクールぬいぐるみをチェック！（写真14点）
今年の春夏向けにお届けする新作ぬいぐるみは、Nクール生地でひんやりサラサラ気持ちいい、海と山の仲間たちが勢揃い。
海の仲間たちは、昨年人気だった「メンダコ」や「クジラ」に加え、リアルさも兼ね備えた「ウミウシ」「タコ」「イカ」「アザラシ」「カメ」「チンアナゴ」「ペンギン」が新しく仲間に加わった。抱きしめてひんやり、触って楽しい、見て楽しいかわいい仲間たちだ。
また物語の動物シリーズとして、人気の「ユニコーン」に「かっぱ」が加わっている。
今年は個性豊かな動物たちが勢揃いなので、家族みんなのお気に入りがきっと見つかるはず。
この春夏は、ひんやり気持ちいい動物たちと一緒に過ごそう。
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